În urma acestui succes, roș-albaștrii au urcat pe locul 7, cu 19 puncte, și privesc din nou spre zona play-off-ului.



Deși echipa sa este încă la mare distanță de liderul FC Botoșani (31 de puncte), patronul Gigi Becali nu pare impresionat de moldoveni. Omul de afaceri a indicat clar care sunt, în viziunea sa, adevăratele contracandidate la campionat, mărturisind că se teme în mod special de ocupanta locului 3, Universitatea Craiova.



"Îmi e mai frică de Craiova"



Gigi Becali a minimalizat performanța liderului și l-a ironizat pe Valeriu Iftime, patronul Botoșaniului.



"Las-o încolo pe FC Botoșani. Pe mine mă interesează ce fac Rapid și Universitatea Craiova, că eu cu ele mă bat. Deci eu trebuie să câștig trei-patru meciuri mai multe decât ei ca să ajung acolo", a spus Gigi Becali, la DigiSport, apoi a adăugat: "Ziceam de FC Botoșani (n.r. - că o să iasă din play-off), așa, ca să-l tachinez pe Valeriu Iftime, însă acum nu mai pică din play-off. Iftime să nu-și imagineze el că ia vreun campionat ceva. Eu mă bat cu Rapid, bine, mai mult Universitatea Craiova, că mie îmi e mai frică de Craiova".



Olaru, "dublă" pe Cluj Arena

Victoria care îi dă speranțe lui Becali a fost adusă de căpitanul său, Darius Olaru, autorul ambelor goluri pe Cluj Arena. Olaru a deschis scorul în minutul 32, cu o execuție superbă din voleu. Misiunea gazdelor s-a complicat și mai mult în minutul 39, când Murgia a fost eliminat pentru al doilea cartonaș galben.



În repriza secundă, FCSB și-a dublat avantajul. În minutul 55, Cisse a greșit o pasă, Olaru a interceptat balonul și a înscris cu un șut pe jos, stabilind scorul final.



În urma acestui rezultat, U Cluj rămâne pe locul 10, cu 17 puncte.



Echipele de start: