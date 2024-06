De nicăieri! Eric de Oliveira și-a anunțat plecarea de la Farul Constanța: "N-o să mai fiu!"

Eric, cunoscut pentru performanțele sale ca fotbalist în România, a fost adus la Farul pentru a facilita transferurile jucătorilor străini, în contextul unei strategii mai internaționale adoptate de club sub conducerea lui Gică Hagi.

Eric a mulțumit clubului și a declarat că a avut doi ani minunați la Farul, în care a contribuit la câștigarea campionatului României în calitate de scouter. Deși nu a oferit un motiv specific pentru plecarea sa, brazilianul a urat succes echipei și a exprimat speranța că Farul va continua să facă achiziții bune.

"Acum, toată lumea se gândeşte mai mult la vacanţă. Probabil vor veni jucători noi plus unii care au mai jucat acolo. Gică Hagi ştie mai bine.

Eu, din sezonul următor, n-o să mai fiu la Farul, aşa că eu le doresc să le fie bine. Le mulţumesc, pentru că am avut doi ani senzaţionali din viaţa mea acolo. N-am reuşit să câştig un trofeu ca jucător acolo, am Cupa României, Supercupa, dar am câştigat campionatul României în calitate de scouter. Mă bucur pentru oportunitate, le doresc doar binele şi sper să facă cele mai bune achiziţii", a declarat Eric, conform Orange Sport.

De la Farul, la Mediaș! Ce proiect a luat în brate brazilianul

Eric se va concentra acum pe un nou proiect la ACS Mediaș 2022, un club format după falimentul vechiului Gaz Metan Mediaș. Eric este unul dintre membrii fondatori și ocupă poziția de director al consiliului clubului. Obiectivul pentru sezonul următor este promovarea din liga a treia, cu sprijinul companiilor locale. Clubul are peste 400 de copii în academie, iar Eric speră să obțină sprijin pentru a continua dezvoltarea acestui proiect.

"Sunt unul dintre membrii fondatori, sunt directorul consiliului. Acum o să avem o adunare şi vom vedea ce putem face pentru sezonul următor din Liga 3. Obiectivul este să luptăm pentru promovare şi pentru asta aşteptăm sprijinul companiilor mari din Mediaş, care ne-au susţinut foarte mult şi înainte, dar în ultimii doi ani s-au îndepărtat.

Încercăm să spunem că avem un proiect frumos acolo, avem peste 400 de copii, unde copiii au nevoie de sprijin şi să fim alături de ei. Singuri nu putem. Dacă o echipă de tradiţie a oraşului a dispărut, încercăm să facem alta cu un scop mai bun", a adăugat Eric.