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Așteptarea a luat sfârșit, iar Universitatea Craiova a câștigat titlul după 35 de ani. În ciuda așteptărilor din acest sezon, oltenii și-au gestionat bine emoțiile, în prezent ocupând primul loc în ierarhie, iar în cupele europene sunt ca și calificați.

Carlos Mora, aproape de transfer?!

Unul dintre argumentele pentru care „Știința” o duce bine este Carlos Mora. Fundașul din Costa Rica se află la echipa națională, acolo unde se pregătește să dea peste Argentina.

Într-un interviu acordat în țara natală, Carlos Mora a mărturisit că se simte extrem de bine la Universitatea Craiova, însă e pregătit și să facă „următorul pas”.

Fundașul se află în Bănie din vara lui 2024, de când oficialii clubului achitau nu mai puțin de 340.000 pentru ca mutarea să se realizeze. În perioada petrecută la Universitatea Craiova, Carlos Mora a adunat peste 100 de meciuri.

"Argentina, cu sau fără Messi, este o echipă foarte bună, iar Ecuadorul este o echipă care joacă foarte bine.

Deja analizăm totul şi există jucători noi care s-au alăturat echipei, aşa că vom face totul mai bine împreună, cu Bryan Ruiz. Vom încerca să facem tot posibilul să câştigăm meciurile. Aşteptările sunt întotdeauna foarte mari, indiferent împotriva cui jucăm.

Deşi este adevărat că sunt rivali foarte dificili, cred că este, de asemenea, foarte interesant să joci împotriva unor astfel de echipe, aşa că toată lumea trebuie să se concentreze pe a face lucrurile bine.

Sunt concentrat pe clubul meu deocamdată. Vom vedea ce se întâmplă când se va deschide perioada de transferuri.

În acest moment, sunt concentrat pe meciurile de la echipa naţională şi a da tot ce pot. Evident, asta vreau să fac, următorul pas, dar Dumnezeu ştie când se va ivi această oportunitate. Deocamdată, sunt calm şi aştept să văd ce se întâmplă", a declarat Carlos Mora, potrivit presei din Costa Rica.