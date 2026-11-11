EXCLUSIV Cristi Pulhac intervine în conflictul de la Rapid: „Mie îmi pare rău de el”

Cristi Pulhac intervine în conflictul de la Rapid: „Mie îmi pare rău de el” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Cristi Pulhac și-a prezentat, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, opinia cu privire la conflictul de la Rapid dintre familia Șucu și Daniel Pancu.

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Din articol

Pulhac și-a exprimat regretul cu privire la faptul că Andrei Șucu (17 ani) a fost prins în mijlocul unei situații dificile pentru un adolescent.

Reacția lui Cristi Pulhac cu privire la problemele de la Rapid 

„Cred că s-a rezolvat situația. Ideea e că nici nu a luat amploare, s-a stins destul de rapid. Mass-media a preluat declarațiile lui Daniel Pancu, a venit și postarea ștearsă ulterior (n.r.- a soției lui Dan Șucu, Diana Șucu). 

Mie îmi pare rău de el, de băiat, să îți spun sincer, pentru că el a căzut undeva la mijloc. Faptul că intri într-un vestiar după, se uită colegii la tine. Sunt discuțiile astea în presă, acasă. 

Aici de el mi-a părut rău. Nu îl critic asupra valorii. Poate e un jucător bun. Nu am de unde să știu. Am înțeles că au fost niște antrenori care îl cunoșteau de la copii și juniori, și că are niște calități. Nu pot să îmi dau cu părerea despre asta. Doar că s-a nimerit între antrenor și faptul că a fost obligat să îl bage. 

N-am înțeles! Oricum n-am înțeles situația în sine. Dacă tot vrei să îi dai o șansă copilului, îl bagi în cupă. De ce ți s-a părut mai ușor meciul ăsta? E un meci de campionat la care ai nevoie de puncte”, a declarat Cristi Pulhac, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Andrei Șucu

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Rapid a inaugurat încă o bază sportivă construită de Dan Șucu pentru echipa de seniori a giuleștenilor.

În cadrul evenimentului a luat parte atât finanțatorul clubului, Dan Șucu, președintele și acționarul minoritar Victor Angelescu, dar și antrenorul Daniel Pancu.

Dan Șucu: „Ne-am dorit să îl avem alături de noi pe Pancu!”

Recent, Pancu a fost în centrul unui scandal la Rapid. Antrenorul l-a schimbat la pauză pe Andrei Șucu, fiul patronului de la Rapid, și i-a sugerat tânărului fotbalist să meargă să joace la Ștefănești, în eșalonul secund. 

Ulterior, Diana Șucu, soția patronului de la Rapid, a făcut o postare pe rețelele sociale în care îl ataca în mod voalat pe Daniel Pancu. 

În cadrul evenimentului de miercuri, Dan Șucu a avut un discurs prin care a încercat parcă să liniștească spiritele. Patronul Rapidului l-a lăudat pe Daniel Pancu și a transmis că se bucură să îl aibă alături de el în Giulești.

„Îmi permit să spun și îmi face plăcere, ne-am dorit să îl avem alături de noi pe Daniel, nu numai că este competent, nu numai că este rapidist, ci pentru că este un lider. Ultima dată a arătat destul de bine ce înseamnă să fii un lider ca antrenor, când a fost la Cluj și a plecat cu o echipă dezasamblată, și în câteva luni a adus-o înapoi pe podium.

Am început foarte bine și anul acesta și ne dorim să continuăm așa. Ne dorim, e normal să luptăm pentru podium. Cât mai sus, acesta este crezul Rapidului, asta ne dorim”, a spus Dan Șucu în timpul evenimentului.

Daniel Pancu: „Sunt maxim onorat, responsabil, emoționat”

Ulterior, la microfon a ajuns și Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, care s-a aflat în dreapta acționarului majoritar de la Rapid.

„Aș dori să fiu puțin mai scurt decât omul căruia i se datorează aceste facilități, de top la nivel european. Sunt maxim onorat, responsabil, emoționat. Acum 29 de ani am participat la inaugurarea unei baze a Rapidului, de la Pro Rapid, care a fost urmată de o perioadă fantastică pentru club, cu rezultate, campionate, cupe câștigate, participări în cupele europene.

Și în acest moment Rapid devine un club complet, unde nivelul de performanță și așteptările tuturor sunt la maximum. Trebuie să ne gândim serios la a câștiga trofee, de ce nu începând cu acest sezon. Lucrurile sunt minunate în ceea ce privește infrastructura, ca echipă suntem în mijlocul unui proces, suntem bine poziționați în clasament.

Sigur că sunt și unele probleme pe care le vom rezolva. Am convingerea că, din partea a doua a sezonului, începutului anului viitor calendaristic, Rapid va fi, așa cum a zis patronul, o echipă care să ne reprezinte pe toți, nu numai ca rezultate, ci și prin ceea ce oferim. Să avem bucuria de a juca, a accepta greu înfrângerea, iar atunci când aceste lucruri se întâmplă, să ieșim cu capul sus de pe teren”, a spus și Pancu, după care cei doi s-au îmbrățișat.

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