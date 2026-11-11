Ianis Stoica este, fără doar și poate, unul dintre cei mai în formă fotbaliști români. În primele 11 etape din campionatul Portugaliei, atacantul a reușit să marcheze patru goluri și a contribuit totodată și cu două pase decisive.

Ianis Stoica este aproape de transferul carierei în Germania

Dacă inițial Gică Hagi a stârnit discuții negative după ce nu l-a convocat pe atacant la acțiunea din septembrie-octombrie din UEFA Nations League, selecționerul a decis să îl cheme pe Ianis Stoica la partidele cu Polonia și Bosnia din luna noiembrie.

Aflat în cantonamentul primei reprezentative, Ianis Stoica a primit o veste importantă. Presa din Germania scrie că atacantul este tot mai aproape de un transfer la FC Koln.

”Se pare că Ianis Stoica este pe punctul de a fi transferat în Germania în perioada de transferuri de iarnă”, au notat jurnaliștii nemți.

Această mutare s-ar putea produce în condițiile în care nemții sunt pe punctul de a se despărți de Said El Mala (20 de ani). Winger-ul este dorit de către Brighton, prețul solicitat de Koln fiind de 60 de milioane de euro.

În acest context, cei de la koeln.t au anunțat că Ianis Stoica este pe radarul lui Koln, care caută deja un înlocuitor pentru El Mala. Estrela Amadora solicită 4 milioane de euro pentru atacantul român, astfel că nemții ar putea investi doar o mică parte din profitul câștigat pe urma lui Said El Mala.