NEWS ALERT Convocat în premieră la echipa națională, Ianis Stoica este aproape de transferul carierei în Germania

Convocat în premieră la echipa națională, Ianis Stoica este aproape de transferul carierei în Germania Fotbal extern
SPORT.RO
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Ianis Stoica ar putea fi transferat în Germania.

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Ianis Stoica este, fără doar și poate, unul dintre cei mai în formă fotbaliști români. În primele 11 etape din campionatul Portugaliei, atacantul a reușit să marcheze patru goluri și a contribuit totodată și cu două pase decisive.

Ianis Stoica este aproape de transferul carierei în Germania

Dacă inițial Gică Hagi a stârnit discuții negative după ce nu l-a convocat pe atacant la acțiunea din septembrie-octombrie din UEFA Nations League, selecționerul a decis să îl cheme pe Ianis Stoica la partidele cu Polonia și Bosnia din luna noiembrie.

Aflat în cantonamentul primei reprezentative, Ianis Stoica a primit o veste importantă. Presa din Germania scrie că atacantul este tot mai aproape de un transfer la FC Koln.

”Se pare că Ianis Stoica este pe punctul de a fi transferat în Germania în perioada de transferuri de iarnă”, au notat jurnaliștii nemți.

Această mutare s-ar putea produce în condițiile în care nemții sunt pe punctul de a se despărți de Said El Mala (20 de ani). Winger-ul este dorit de către Brighton, prețul solicitat de Koln fiind de 60 de milioane de euro.

În acest context, cei de la koeln.t au anunțat că Ianis Stoica este pe radarul lui Koln, care caută deja un înlocuitor pentru El Mala. Estrela Amadora solicită 4 milioane de euro pentru atacantul român, astfel că nemții ar putea investi doar o mică parte din profitul câștigat pe urma lui Said El Mala.

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Lista convocărilor lui Gică Hagi

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).


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