Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni pentru Dinamo şi UTA ca urmare a incidentelor de la meciul din 1 noiembrie, din etapa a 14-a a Superligii. „Câinii” s-au impus atunci cu 2-0 pe teren propriu.

Decizia FRF față de Dinamo și UTA

UTA a primit o penalitate sportivă de 5.000 de lei.

În temeiul art. 83.2.a din RD, clubul Dinamo a fost sancţionat cu avertisment.

În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, SC Dinamo a primit o penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 82.1 şi 3.b, raportat la art. 83.2.c, a fost sancţionat SC Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

„În conformitate cu art. 45.1 din RD, clubul SC Dinamo 1948 SA va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 7.500 lei”, se arată pe site-ul LPF, citat de News.ro.

Ce prevăd articolele care au stat la baza sancţiunilor

Articolul 82 - Responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor

1 Clubul gazdă răspunde pentru comportarea neregulamentară a spectatorilor şi, în funcţie de situaţie, poate fi sancţionat gradual cu penalitate sportivă şi interzicerea organizării de jocuri pe propriul stadion sau măsura programării jocurilor fără spectatori de la 1 la 10 jocuri. În funcţie de circumstanţe măsura programării jocurilor fără spectatori se poate aplica parţial prin interzicerea ocupării unui anumit sector de tribună de la 1 la 10 jocuri.

2 Clubul vizitator răspunde pentru comportarea neregulamentară a propriilor grupuri de suporteri şi, în funcţie de gravitatea faptelor, poate fi sancţionat în mod similar cu clubul gazdă şi/sau cu măsura interzicerii propriei galerii sau propriului grup de suporteri la jocurile disputate în deplasare sau pe teren neutru de la 1 la 10 jocuri. Suporterii care ocupă în stadion sectorul destinat oaspeţilor sunt consideraţi a fi suporterii echipei oaspete, cu excepţia cazului în care se probează contrariul.

3 Comportamentul neregulamentar cuprinde:

a) introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă;

b) afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor;

c) aprinderea ori aruncarea cu obiectele prevăzute la alin. 3, lit. a), spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc;

Articolul 83 - Nerespectarea obligaţiilor de organizare a jocurilor

2 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor privind asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă în stadion care au avut drept rezultat:

a. folosirea staţiei de amplificare pentru incitarea publicului se sancţionează cu avertisment şi, în caz de recidivă, cu una din măsurile prev. de art. 82 alin. 1 şi 2 pentru un joc.

Alte hotărâri ale comisiei

AFC UTA Arad vs. ACS Petrolul 52 - Eliminare De Pinho Sousa Ricardo Andre (ACS Petrolul 52) - În temeiul art. 53.1 din RD, se sancţionează antrenorul De Pinho Sousa Ricardo Andre cu suspendare pentru două jocuri şi penalitate sportivă de 320 lei.

ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe vs. FC Voluntari - Eliminare Gheorghe Ion (FC Voluntari) - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Gheorghe Ion cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.