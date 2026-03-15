Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și marchează debutul lui Mirel Rădoi pe banca roș-albaștrilor, după revenirea sa la echipă.

FCSB - Metaloglobus, de la 20:30

După ce a ratat în premieră calificarea în play-off, FCSB încearcă acum să termine pe unul dintre primele două locuri din play-out, poziții care duc la barajul pentru UEFA Europa Conference League.

Înaintea acestei etape, roș-albaștrii ocupă locul 2 în play-out, cu 23 de puncte, la două lungimi în spatele celor de la UTA Arad, care au însă un meci în plus. De cealaltă parte, Metaloglobus este pe ultimul loc, cu 6 puncte.

În ultimele trei confruntări directe dintre cele două echipe, FCSB s-a impus de două ori, în timp ce Metaloglobus a câștigat o singură dată. Cel mai recent duel a avut loc în februarie 2026, când roș-albaștrii au câștigat cu 4-1.