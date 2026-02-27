Universitatea Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 29-a a Superligii. Ca urmare a acestei victorii, U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off.

Laszlo Balint, dezamăgit după „U” Cluj - Oțelul 4-0

La finalul confruntării, Laszlo Balint, tehnicianul formației surclasate, le-a prezentat scuze fanilor, arătându-și dezamăgirea pentru modul în care s-au prezentat elevii săi.

„Pentru noi nu este bună seara. Din păcate a fost o seară urâtă pe noi. Vreau să le prezint suporterilor scuze pentru ce s-a întâmplat. E greu să găsim explicații. Putem să pierdem, ăsta este fotbalul. Contează și cum pierdem! Astăzi ne-am prezentat urât.

Multe nu sunt de spus. Este important să înțelegem importanța momentului. Play-out-ul este complicat, s-a demonstrat de-a lungul timpului. Acum, la nivel de încredere, grupul este destul de zdruncinat.

Și în martie am spus că vreau să ne uităm în sus. Sunt optimist, dar și realist. Avem probleme și nu puține. Trebuie să încercăm să facem punctele necesare ca să nu avem emoții și după să ne uităm la partea de sus a clasamentului. Eu îmi doresc locurile 7 sau 8.

Nu cred că a fost presiunea. Ar fi fost o performanță toată lumea, mai ales ținând cont de condiția clubului. Toată lumea știe, nu pot să detaliez. Nu ne putem compara cu FCSB sau 'U' Cluj. Trebuie să încercăm să înțelegem realitatea, să depășim momentul și să readucem încrederea la nivelul grupului”, a declarat Laszlo Balint, după meci.

