LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, U Cluj și Oțelul Galați joacă în al doilea meci al zilei din etapa cu numărul 29 a Superligii.

La momentul redactării articolului, ”U” Cluj conduce cu 2-0 grație reușitelor lui Macalou (4') și Lukic (27').

Lukic a ratat incredibil, dar a fost salvat de fanion

În minutul 25 al partidei de la Cluj, Macalou s-a desprins de aportorii Oțelului și a trimis un șut în forță din afara careului.

Portarul Dur-Bozoancă a repsins în fața execuția jucătorului din Coasta de Fildeș, dar mingea a ajuns într-o poziție perfectă la Lukic.

Atacantul bosniac nu a reușit însă să cadreze mingea pe poartă și a irosit o șansă imensă pentru echipa sa. Ulterior tușierul a ridicat fanionul pentru offside, iar reluările i-au dat dreptate, astfel că golul ar fi fost anulat oricum.