GALERIE FOTO E mai greu să ratezi decât să marchezi de acolo! Eroarea incredibilă din ”U” Cluj - Oțelul

E mai greu să ratezi decât să marchezi de acolo! Eroarea incredibilă din ”U” Cluj - Oțelul Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ratare mare în Superliga, în partida ”U” Cluj - Oțelul.

TAGS:
lukicU ClujSuperligaotelul
Din articol

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, U Cluj și Oțelul Galați joacă în al doilea meci al zilei din etapa cu numărul 29 a Superligii.

La momentul redactării articolului, ”U” Cluj conduce cu 2-0 grație reușitelor lui Macalou (4') și Lukic (27').

Lukic a ratat incredibil, dar a fost salvat de fanion

În minutul 25 al partidei de la Cluj, Macalou s-a desprins de aportorii Oțelului și a trimis un șut în forță din afara careului.

Portarul Dur-Bozoancă a repsins în fața execuția jucătorului din Coasta de Fildeș, dar mingea a ajuns într-o poziție perfectă la Lukic.

Atacantul bosniac nu a reușit însă să cadreze mingea pe poartă și a irosit o șansă imensă pentru echipa sa. Ulterior tușierul a ridicat fanionul pentru offside, iar reluările i-au dat dreptate, astfel că golul ar fi fost anulat oricum.

  • U cluj bun
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă FOTO: Digi Sport

Lukic s-a revanșat câteva minute mai târziu, când a făcut 2-0 din pasa lui Dan Nistor.

Echipele de start din ”U” Cluj - Oțelul:

  • U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas - Chinteș, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Bic, Drammeh, D. Nistor - Macalou, Lukic, O. Mendy

Rezerve: Lefter, Cisse, Capradossi, Codrea, Murgia, Stanojev, El Sawy, Pall, Organ, Gheorghiță, Fabry, Postolachi

Absenți: Artean, M. Silva (accidentați), Mikanovic (suspendat)

Antrenor: Eugeniu Cebotaru

  • Oțelul (4-2-3-1): Dur-Bozoancă - S. Rus, Zivulic, P. Iacob, Holz - A. Ciobanu, Lameira, Patrick - Bană, Debeljuh, M. Lopes

Rezerve: I. Popescu, Ursu, Zhelev, D. Neicu, C. Ferreira, Cunha Lopes, Postelnicu, Chira, Sandu, Paz, D. Neicu

Antrenor: Laszlo Balint

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O persoană a murit, iar mai multe au fost rănite după ce un tramvai a deraiat la Milano. FOTO
O persoană a murit, iar mai multe au fost rănite după ce un tramvai a deraiat la Milano. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
”U” Cluj - Oțelul 4-0 | Măcel în Superliga! „Șepcile Roșii” s-au calificat în play-off și s-au distrat cu gălățenii
”U” Cluj - Oțelul 4-0 | Măcel în Superliga! „Șepcile Roșii” s-au calificat în play-off și s-au distrat cu gălățenii
Leo Grozavu, reacție dură după eșecul cu U Cluj: „Au fost multe cadouri. Dacă plângem, nu are niciun sens”
Leo Grozavu, reacție dură după eșecul cu U Cluj: „Au fost multe cadouri. Dacă plângem, nu are niciun sens”
Ilie Dumitrescu a auzit discursul unui jucător după Botoșani – U Cluj 1-3 și a răbufnit: ”Băiatul, la antrenamente ce facem?”
Ilie Dumitrescu a auzit discursul unui jucător după Botoșani – U Cluj 1-3 și a răbufnit: ”Băiatul, la antrenamente ce facem?”
ULTIMELE STIRI
Wolves - Aston Villa 1-0, pe VOYO, acum! Gazdele deschid scorul
Wolves - Aston Villa 1-0, pe VOYO, acum! Gazdele deschid scorul
Federico Dimarco vreau să „rupă norii” alături de Cristi Chivu: cele două dorințe ale italianului
Federico Dimarco vreau să „rupă norii” alături de Cristi Chivu: cele două dorințe ale italianului
Alexandru Chipciu, răspuns fabulos când a fost întrebat cum se menține în formă la 36 de ani: „Eram cel mai tare”
Alexandru Chipciu, răspuns fabulos când a fost întrebat cum se menține în formă la 36 de ani: „Eram cel mai tare”
Strasbourg - Lens 1-1, pentru locul 1 în Ligue 1, ACUM pe VOYO!
Strasbourg - Lens 1-1, pentru locul 1 în Ligue 1, ACUM pe VOYO!
Întrebat despre lupta la titlu, Giani Kiriță a rostit două nume: „Din câte arată pe teren”
Întrebat despre lupta la titlu, Giani Kiriță a rostit două nume: „Din câte arată pe teren”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin

I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

I-a luat banii lui Becali, a râs de el, acum joacă fotbal de plăcere: „Gigi? E în lumea lui!“

Verdict despre Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din poarta lui FCSB: ”Asta s-a întâmplat, dar puțini înțeleg”

Verdict despre Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din poarta lui FCSB: ”Asta s-a întâmplat, dar puțini înțeleg”

Barcelona a dat lovitura: a încasat 277.000.000€!

Barcelona a dat lovitura: a încasat 277.000.000€!

Real Madrid pregătește oferta: 100.000.000€

Real Madrid pregătește oferta: 100.000.000€



Recomandarile redactiei
Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0
Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0
Alexandru Chipciu, răspuns fabulos când a fost întrebat cum se menține în formă la 36 de ani: „Eram cel mai tare”
Alexandru Chipciu, răspuns fabulos când a fost întrebat cum se menține în formă la 36 de ani: „Eram cel mai tare”
Întrebat despre lupta la titlu, Giani Kiriță a rostit două nume: „Din câte arată pe teren”
Întrebat despre lupta la titlu, Giani Kiriță a rostit două nume: „Din câte arată pe teren”
Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”
Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”
Wolves - Aston Villa 1-0, pe VOYO, acum! Gazdele deschid scorul
Wolves - Aston Villa 1-0, pe VOYO, acum! Gazdele deschid scorul
Alte subiecte de interes
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Dorinel Munteanu îi spune ”pas” echipei naționale: ”Sunt antrenorul Oțelului și punct!”
Dorinel Munteanu îi spune ”pas” echipei naționale: ”Sunt antrenorul Oțelului și punct!”
Oțelul - Petrolul Ploiești 0-0. Gazdele au dominat, prahovenii au ratat o ocazie imensă în finalul meciului
Oțelul - Petrolul Ploiești 0-0. Gazdele au dominat, prahovenii au ratat o ocazie imensă în finalul meciului
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

stirileprotv După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

stirileprotv Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

stirileprotv Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!