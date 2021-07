Omul care l-a adus pe Ondrasek la FCSB a povestit cum a ajuns atacantul in Romania: "Au fost 15 zile de negocieri!"

FCSB l-a transferat, in aceasta vara, pe Zdenek Ondrasek.

Atacantul vine de la Viktoria Plzen, echipa ce are ceva probleme financiare. FCSB pare sa fi dat lovitura, insa echipa nu a avut, de la Harlem Gnohere, un atacant care sa se impuna si sa demonstreze. In ultimii ani, au venit la FCSB jucatori precum Denis Alibec, Adrian Petre, Lucasz Gikiewicz, Ante Vukusic sau Adrian Stoian. Nimeni nu a reusit sa se impuna, desi toti aveau un CV bun in spare.

Adrian Neaga este omul ce l-a adus pe Ondrasek in Romania. Fostul atacant spune ca negocierile au intarziat pentru ca situatia de la Viktoria Plzen ere sensibila, din punct de vedere financiar.

"Mi-a placut foarte mult chestia asta de negocieri. Cu Zdenek au fost 15 zile de negocieri. Cu el si cu Steaua am inchis-o foarte repede. Am obtinut ce am vrut. Problema a fost intre jucator si Plzen.

El a fost cumparat cu 900.000 de euro din America, iar clubul trece printr-o problema financiara. Trebuia sa plateasca ceva la club. El avea niste salarii restante si nu putea pleca asa. La Steaua e ca la loterie. Stim prea bine ce se intampla acolo.

Neaga a jucat si el pentru FCSB, si a reusit sa inscrie 18 goluri in 72 de meciuri, intre iulie 2001 si ianuarie 2005, cu mentiunea ca in acest interval a evoluat si sase luni pentru Al-Nasr.

Poate sa prinda trei bune sau poate prinde trei rele si sa se termine din start. Eu sper sa se impuna. Mi-a placut mult caracterul lui. I-am spus ca trebuie sa aiba un target sa ma depaseasca la Steaua si as fi multumit", a dezvaluit Adrian Neaga, pentru as.ro.