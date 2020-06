Anamaria Prodan da cartile pe fata! Care sunt principalele probleme din fotbalul romanesc: "Din cauza asta s-a ajuns aici! Eu mor cu dreptatea in mana!"

Anamaria Prodan a vorbit despre problemele administrative care au adus cluburile din Liga 1 in pragul colapsului financiar.

Impresara crede ca investitiile neinspirate ale cluburilor din Romania a dus la situatia din prezent, in care tot mai multe echipe se confrunta cu probleme financiare.

Majoritatea echipelor opteaza pentru jucatori liberi de contract, care de cele mai multe ori au si o varsta inaintata, iar acestia reprezinta o gaura in bugetul clubului. Acesti fotbalisti nu mai pot fi vanduti si foarte putini dintre ei sunt atat de seriosi incat sa reprezinte un plus in jocul echipei.

Mai mult, unele cluburi aleg sa le plateasca si salarii foarte mari, iar acest lucru produce o dauna si mai mare in bugetul acestora.

"Fotbalul romanesc a ajuns unde a ajuns din cauza asta. Cand Primariile, sponsorii sau Liga nu mai dau bani, oamenii aia nu mai traiesc. Daca tu vinzi un jucator minim, pe sezon. Aduci pe unul la 35 de ani care nu vine pe o mie, ce faci? Cine vine la 35 de ani a terminat cu fotbalul, sunt rare exceptiile. Daca iti vine un astfel de jucator, tu nu poti face niciun ban, doar ii cheltui.

Imi iau jucatori de 15 000 de euro, eu care imi permit 5 000. Haideti sa nu mai permitem niciunui club sa isi minta jucatorii, sa ajunga la un buget de 3 milioane.

La ce vad acum, ma gandesc ca sunt singura nebuna care militeaza pentru adevar. Eu mor cu dreptatea in mana, nimanui nu ii pasa.

Construiesti in jurul jucatorilor care iti ofera siguranta? Da, atunci da, aduci in jurul lor jucatori tineri. Dar daca transferi jucatori, doar ca sa transferi. Peste tot se fura ca in codru", a declarat Anamaria Prodan la PRO X.