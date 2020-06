Anamaria Prodan, toate detaliile despre noul antrenor al lui Hermannstadt: "Mi l-a recomandat Rivaldo!"

Anamaria Prodan a vorbit despre noul antrenor care ar putea ajunge la Sibiu.

Vasile Miriuta a fost demis de la Hermannstadt chiar la o zi dupa ce Liga 1 a fost reluata. Echipa din Sibiu a facut anuntul dupa meciul contra lui Sepsi Sfantu Gheorghe, incheiat 1-1.

Noul finantator de la Hermannstadt a declarat in exclusivitate pentru PRO X ca noul antrenor nu a ajuns inca la echipa si ca acesta va putea lucra direct cu jucatorii, deoarece vine din Grecia si nu va fi nevoit a stea in carantina.

"Nu a venit, inca nu a ajuns la Sibiu, o sa ajunga. Nu intra in carantina ca vine din Grecia. Nu discutam despre sume pe care antrenorii care au antrenat la multe echipe din Romania le pretind. Antrenori care nu au facut performante notabile incat sa ceara salariu. Eu cred ca jucatorii si antrenorii trebuie sa munceasca pentru banii pe care ii primesc. Sa faca performanta sa isi castige bonusurile. Sunt oameni din staff care nu erau ai antrenorului Miriuta si exista posibilitatea ca ei sa ramana in continuare la club", a declarat impresarul roman pentru PRO X.

De asemenea, Anamaria Prodan a spus ca antrenorul care va veni la Sibiu a fost recomandat de Rivaldo.

"Rivaldo l-a recomandat pe Ruben Alves. Daca lucrez cu Rivaldo, e antrenor reprezentat de mine in Europa, am incredere in el", a spus noul finantator de la Sibiu.