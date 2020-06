Anamaria Prodan, raspuns acid pentru Ionel Ganea: "Nu i-am cerut bani, altfel nu mai avea de benzina sa mearga la emisiuni!"

Scandal intre Ionel Ganea si Anamaria Prodan dupa ultimele afirmatii ale fostului fotbalist.

Dupa ce Ionel Ganea a acuzat-o pe Anamaria Prodan ca face bani la negru de pe urma jucatorilor ei, impresarul i-a dat replica fostului fotbalist.

"Cine e Ionel Ganea? Aaa, cel care a fost numit de mine antrenor principal la Voluntari si la Tg. Mures? Aaa, cel care a dezamagit peste tot pe unde a trecut? Cred ca trebuia sa ii cer 10% comision de la fiecare contract. Bine ca nu i-am cerut, ca nu mai avea bani de benzina sa mearga la emisiuni. Pai, cum sa ii raspunda Anamaria Prodan unui astfel de om? Pe bune! Nu mai stiu numele lui si nu am timp sa ma uit in spate catre oamenii marginalizati de societate sau catre oamenii carora le-am dat sansa sa antreneze si s-au facut de ras. Sa auzim numai de bine si sa vorbim totusi despre oameni care au lasat ceva in urma lor, nu?", a declarat Anamaria Prodan pentru Gazeta Sporturilor.