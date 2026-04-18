Se încing spiritele la Rapid: decizia luată de Alex Dobre după ce a fost făcut praf de Gâlcă

Tensiune în Giulești.

Rapid a debutat cu o victorie în play-off (3-2 vs. Dinamo), apoi a pierdut de două ori consecutiv (0-1 vs. CFR Cluj și 1-2 vs. ”U” Cluj) și a remizat în etapa #4 cu FC Argeș, scor 0-0.

După egalul cu piteștenii, căpitanul Alexandru Dobre a avut o reacție deplasată la flash-interviu, spunând că tactica antrenorului Constantin Gâlcă nu-l favorizează în niciun fel.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova (duminică, 21:00), Costel Gâlcă a evidențiat că i-a luat banderola de căpitan lui Dobre drept pedeapsă pentru declarațiile de după meciul cu FC Argeș.

Potrivit fanatik, Dobre s-a simțit umilit de antrenorul său și a luat decizia de a pleca de la Rapid. Sursa menționată susține că fotbalistul i-a cerut impresarului său să-i caute echipă pentru la vară.

Ce a spus Gâlcă la conferință despre Dobre

”Când nu ai rezultate, se întâmplă aceste lucruri. Acum să mergem la Dobre, la declarațiile lui. Trebuie să spunem. Din punctul meu de vedere a greșit, și a greșit foarte grav.

Era și căpitanul echipei. Vom vedea. Cum am spus și la conferință, dacă nu se adaptează, va juca altul care înțelege, care vrea și poate mai mult și care dă mai mult. Am spus era. Da, era căpitanul echipei. Nu, nu va mai fi.

Am vorbit toți, a fost o ședință. A spus ce a avut de spus, am spus și eu. Eu cred că nu trebuia să iasă să spună așa ceva. Putea să vină să vorbească direct cu mine.

El ce să spună, că nu poate să se adapteze, că nu poate să performeze, cam ce a spus și la interviu. Eu cred că trebuie să avem alt comportament față de club, nu zic de mine. Am avut încredere în el, dar cred că am greșit foarte mult”.

  • Dobre se află la Rapid din octombrie 2024. În august 2024 rămăsese fără echipă, după ce a plecat liber de contract del a gruparea portugheză Famalicao

Ce a declarat Dobre după meciul cu FC Argeș

”Prima repriză nu a fost ceea ce ne-am dorit. A doua repriză puțin mai bine, dar tot nu suntem acolo unde ne dorim ca nivel de joc. Cu siguranță mai avem nevoie să plusăm, a fost un joc modest și cele două pe care le-am avut înainte. Trebuie să reușim să ne ridicăm calitatea, intensitatea și să reușim să marcăm. Să fim mai dinamici, să oferim un joc

Cu siguranță că sunt dezamăgit (n.r. că a fost schimbare). Eu am ieșit de pe teren da, pentru cum am jucat, am fost schimbat, dar consider că am făcut un joc ok. 

Nu neapărat că sunt criticul meu, eu mă pregătesc în fiecare săptămână. Poate că tactica nu mă pune nici în favoare, să joc 100%, poate că și de asta performanța mea e mai slabă decât de obicei. Dar, e decizia antrenorului. Eu trebuie să respect ce tactică are și să îmi ajut echipa așa cum trebuie.

Eu mi-am creat aceste așteptări, am început sezonul foarte bine. Sunt lucruri pe care nu le bag în seamă, eu mă concentrez pe a mă îmbunătăți și pe a mă antrena.

Trebuie să luăm puncte. (n.r. E un blocaj?) Nu știu dacă e un blocaj, e mai mult un semnal de alarmă”.

  • În Giulești, atacantul lateral a bifat 69 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 25 de ori și a oferit o pasă decisivă

Cum arată clasamentul play-off-ului

Publicitate
