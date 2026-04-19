Oltenii primesc vizita giuleștenilor în Bănie, pe "Ion Oblemenco", duminică seară, de la ora 21:00.

Decizia luată de Rapid cu privire la Alex Dobre + cine va purta banderola în Bănie

La conferința de presă premergătoare meciului, Costel Gâlcă, ”principalul” din Grant, a dezvăluit că Alexandru Dobre a predat banderola de căpitan după declarațiile de la meciul cu FC Argeș.

Mai mult decât atât, Gâlcă l-a scos și din primul ”11” pe preferatul familiei Șucu. La Craiova - Rapid, fundașul polivalent Răzvan Onea va purta pe braț banderola.

Echipele de start Craiova - Rapid

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Christensen, Keita, Grameni - Moruțan, Koljic, Petrila; Rezerve: Briciu, Burmaz, Ciobotariu, Dobre, Hazrollaj, Htromada, Manea, Paraschiv, Popa, Sălceanu, Talisson; Antrenor: Gâlcă

Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Baiaram; Rezerve: Badelj, Barbu, Băsceanu, Crețu, Glodean, Goga, Mogoș, Nsimba, Ștefan, Stevanovic, Teles; Antrenor: Filipe Coelho

Craiova - Rapid, înainte de meciul direct

Meciul se va disputa într-o atmosferă incendiară. Trupa din Bănie este lider în Superliga la media de spectatori la partidele de pe teren propriu, atrăgând aproximativ 14.450 de fani la fiecare joc.

Din 2021, de la revenirea giuleștenilor pe prima scenă, cele două rivale s-au înfruntat de 16 ori. Bilanțul este favorabil alb-albaștrilor, care și-au adjudecat șapte victorii, în timp ce bucureștenii au bifat patru succese, restul de cinci dueluri încheindu-se la egalitate. Ultima întâlnire directă, desfășurată pe 8 martie 2026, s-a terminat nedecis, scor 1-1, golurile fiind semnate de Alexandru Dobre și Nicușor Bancu.

Disputa de duminică seară ar putea reprezenta un moment special pentru Răzvan Onea, fundașul oaspeților fiind la un singur pas de a bifa prezența cu numărul 150 în campionatul intern, dacă va fi trimis pe teren.