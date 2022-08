Motivul pentru care Alex Dobre a fost tras pe linie moartă la Dijon! Din jucătorul sezonului a ajuns să nu prindă lotul 

Alexandru Dobre (23 ani) nu a bifat niciun minut în primele 4 meciuri ale lui Dijon, din această ediție a campionatului. În primă fază, decizia lui Omar Daf (45 ani) pare surprinzătoare, având în vedere că atacantul a marcat 9 goluri și a oferit 3 pase decisive sezonul trecut, fiind declarat cel mai bun jucător al lui Dijon.

Alex Dobre, de la vedetă la rezervă

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Dobre a forțat o plecare de la clubul francez în această vară și a negociat cu mai multe echipe. Pusă în fața faptului împlinit, Dijon a cerut 2,5 milioane de euro în schimbul românului, dar doritoarele au întârziat să ofere această sumă, așa că francezii au redus pretențiile financiare la doar 1,2 milioane de euro.

Conform aceleiași surse, decizia lui Dobre de a pleca de la Dijon nu a fost pe placul conducerii, iar relația dintre cele două părți a devenit tensionată. Mai mult, antrenorul Omar Daf nu-l mai include în planurile sale, acesta fiind motivul pentru care atacantul nu a prins lotul în primele 4 partide din Ligue 2.

Fără Dobre pe teren, Dijon a acumulat 8 puncte în primele 4 etape, cu 2 puncte mai puțin decât Caen, liderul din eșalonul secund din Franța.

Alex Dobre: „Nu înțeleg de ce nu sunt chemat la națională! Sunt invizibil, acum îl înțeleg mult mai bine pe Ștefan Radu!”

„În ciuda performanțelor mele foarte bune, jucând meci de meci, nu înțeleg de ce nu sunt chemat la echipa națională, dar nu sunt eu în măsură să iau această decizie. Nu știu dacă cineva mă urmărește cu adevărat pentru că, din ceea ce observ la fiecare convocare, indiferent de selecționer, se pare că pe mine nu mă vede nimeni.

Nu am avut nicio discuție, nu m-a sunat absolut nimeni. În vara trecută nu prea jucam, dar am revenit, a venit un antrenor nou, am început să dau randament meci de meci, goluri, pase de gol, am ieșit și jucătorul lunii și am fost inclus în echipa săptămânii, dar se pare că lucrurile astea nu trezesc interesul nimănui. Nu înțeleg ce ar trebui să fac, mai ales că Ligue 2 este un campionat foarte puternic, sunt extrem de mulți jucători, este o piață foarte mare. Este foarte greu să joci în Ligue 1 și Ligue 2 deoarece toate academiile scot jucători pe bandă rulantă. Cred că e cea mai mare piață din momentul de față, chiar și peste Anglia. Nu la calitate, dar la scos jucători cred că Franța este pe primul loc.

Eu nu știu dacă sunt urmărit, în primul rând. Dacă aș fi urmărit, nu înțeleg care ar fi motivul pentru care n-aș putea fi chemat. Ce ar putea fi? Că nu joc? Joc. Că nu marchez? La o echipă din a doua jumătate a clasamentului, cum suntem în momentul de față, marchez cât este posibil. Pase de gol? Am dat. Dar pe lângă goluri și pase de gol, ce aduc jocului? Cât fac faza de atac, cât fac faza defensivă? Eu cred că naționala are nevoie de lucrurile astea - ce aduc jocului, cum creez ocazii și așa mai departe, dar, așa cum am mai spus, se pare că nimeni nu le vede sau nu vrea să le vadă.

Nu mă miră decizia lui Ștefan Radu, de exemplu. Acum înțeleg și eu mult mai bine de ce nu a acceptat atunci și de ce probabil nu acceptă nici acum”, a declarat Alex Dobre pentru sport.ro, în martie 2022.