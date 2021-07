Pep Guardiola a facut anuntul! Ce se intampla cu super trasferurile lui Harry Kane si Haaland la City

Pep Guardiola a vorbit despre aducerea lui Kane si a lui Haaland la City.

Antrenorul "cetatenilor" a avut un moment de sinceritate si a dezvaluit ca sunt sanse mici ca cei doi fotbalisti sa ajunga la City in aceasta vara.

Motivul pentru care mutarile nu se vor putea face il reprezinta lipsa banilor, potrivit spuselor managerului lui City.

Guardiola are nevoie de un nou atacant dupa ce s-a despartit in aceasta vara de Sergio Aguero, care a semnat cu Barcelona. S-a vehiculat in presa din Anglia despre aducerea lui Harry Kane sau a lui Erling Haaland, insa managerul lui City spune ca nu are bani pentru o astfel de achizitie.

"La preturile de acum... nu vom reusi sa cumparam niciun atacant. Este imposibil, nu ne permitem", a spus Guardiola.

"Toate cluburile se confrunta cu probleme financiare. II avem pe Gabriel (Jesus) si Ferran (Torres) care au fost incredibili pe aceasta pozitie. Avem foarte multi jucatori la Academiei si jucam de multe ori cu numar noua fals. Exista mai multe sanse sa nu cumparam un atacant pentru sezonul viitor", a mai spus Gurdiola.