Gica Hagi isi intareste formatia pentru noul sezon! Ce "decar" veritabil a transferat Farul

Farul spera sa prinda playoff-ul in acest sezon.

Fuziunea dintre Viitorul si Farul a avut un impact pozitiv in fotbalul romanesc, cel putin la nivel media, iar acum Gica Hagi incearca sa refaca din echipa sa una dintre cele care se vor lupta pentru primele pozitii si calificarea in playoff.

"Regele" a reusit sa-i inregimenteze pana in acest moment pe Adrian Petre, fost la UTA, Marian Aioani, adus de la Chindia sau Ionut Larie, ultima data la Gaz Metan, cu totii fotbalisti cu experienta in Liga 1 si care aduc un plus de valoarea lotului. Totusi, Hagi nu s-a oprit aici, iar Farul l-a prezentat si pe Florin Purece, un jucator pe placul "regelui", care are calitati de numar 10 dar poate juca pe mai multe posturi.



"Incepand de astazi, Florin Purece este noul jucator al echipei noastre, cu care a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului 2021/2022. Acesta a efectuat vizita medicala si a efectuat si un prim antrenament alaturi de noii sai colegi. Bine ai venit, Florin, si mult succes in tricoul alb-albastru", se arata intr-un comunicat oficial.