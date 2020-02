CCA a anuntat arbitrul derby-ului Dinamo - FCSB! "Cainii" n-au pierdut niciodata cu el la centru

Dinamo - FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00.

Comisia Centrala a Arbitrilor a facut delegarea pentru derby-ul inceputului de an: Horatiu Fesnic va arbitra Dinamo - FCSB de pe National Arena.

In varsta de 30 de ani, Fesnic are 89 de meciuri in Liga 1 si 10 in aceasta editie de campionat. Anuntul delegarii este unul bun pentru dinamovisti, pentru ca avandu-l la centru pe clujean, acestia nu au pierdut niciodata pe teren propriu, dintr-un total de 7 meciuri. De partea cealalata, FCSB au 2 victorii, o remiza si 2 infrangeri in deplasare cu Fesnic arbitru.

Nu este primul derby dintre cele doua echipe pe care Horatiu Fesnic il arbitreaza, el fiind delegat si in sezonul 2016-2017, in Cupa Ligii, cand Dinamo s-a impus in fata FCSB cu 4-1.

Becali a declarat in urma cu mai mult timp ca Fesnic este arbitrul sau preferat: "E cel mai bun arbitru dupa parerea mea. Sfesnic e clar, simplu, linistit, unde e fault, pac, fault, fluiera, nu are nicio emotie, nicio teama, imi place statura lui. Are si nume biblic. Cand am auzit de el am zis ca asta o sa fie mare arbitru, ca are nume biblic".