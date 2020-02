"N-ai tinut cu FCSB de cand erai mic?" Raspunsul extrem de sincer al lui Darius Olaru: "Eu tineam cu Gaz Metan" :)

Dinamo primeste vizita FSCB-ului duminica, de la ora 20:00.

Inaintea marelui derby, Darius Olaru a oferit declaratii intr-o conferinta de presa in care a spus ca victoria este singura solutie a FCSB-ului, avand in vedere ca un numar mare de fani este asteptat in tribunele National Arena.

"De cand eram mic visam la aceste meciuri si ma uitam cu multa placere. Este cel mai asteptat meci. Speram noi sa ne facem jocul si sa luam cele 3 pucnte, pentru ca asta este cel mai important. Nu cred ca am fost niciodata suporter la un derby, eu fiind din Sibiu, nu veneam la Bucuresti, dar ma uitam de fiecare data la TV, nu ratam niciunul. Cred ca va fi o atmosfera foarte buna si speram sa nu-i dezamagim pe fani.

Intr-un fel ne-am fi dorit mult mai mult sa fie si Dinamo in play-off, pentru ca asa ne simtim fotbalisti, cu multa lume in tribuna, dar pe cealalta parte nu ne-am dori pentru ca stim ca toti isi dau viata cu noi si ne-ar face meciurile mai grele", a spus Olaru.

Intrebat daca a tinut cu FCSB de cand era mic, Olaru a raspuns amuzat: "Eu tineam mai mult cu Gaz Metan, nu aveam nimic cu Steaua sau cu Dinamo...".