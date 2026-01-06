Steaua București a anunțat programul de pregătire din această iarnă al formației antrenate de Daniel Oprița.

De remarcat că ”militarii”, doar locul 8 în Liga 2 la sfârșitul anului trecut, vor disputa și un meci amical cu CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului din Ștefan cel Mare pregătită de Florin Bratu, clasată pe poziția 19 (din 22) în divizia secundă.

Programul Stelei din această iarnă



”⚽️ FOTBAL

‼ Cinci amicale în această iarnă pentru roș-albaștri

❤💙 Formația noastră se va reuni pe 12 ianuarie, la baza din cadrul Complexului Steaua, iar până la reluarea campionatului va susține cinci meciuri de verificare.

👉 Adversarii Stelei din această perioadă de pregătire sunt:

📌 30 ianuarie: AFC Câmpulung Muscel (Liga a 2-a);

📌 4 februarie: CS Dinamo (Liga a 2-a);

📌 7 februarie: CSM Alexandria (Liga a 3-a);

📌 11 februarie: Academica Balș (Liga a 3-a)

📌 14 februarie: Chindia Târgoviște (Liga a 2-a).

❤💙 Totodată, între 19 și 30 ianuarie, roș-albaștrii vor efectua un cantonament la baza proprie.

👉 Campionatul Ligii a II-a se va relua pe 21 februarie, când Steaua va evolua în deplasare cu SC FC Voluntari SA”, a postat Steaua București.

