OFICIAL Amical Dinamo - Steaua în această iarnă! Când se reunește echipa lui Daniel Oprița

Amical Dinamo - Steaua &icirc;n această iarnă! C&acirc;nd se reunește echipa lui Daniel Oprița Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

”Militarii”, încă un sezon de chin în Liga 2.

TAGS:
CS DinamoSteauaDaniel OpritaFlorin BratuDinamo - Steaua
Din articol

Steaua București a anunțat programul de pregătire din această iarnă al formației antrenate de Daniel Oprița.

De remarcat că ”militarii”, doar locul 8 în Liga 2 la sfârșitul anului trecut, vor disputa și un meci amical cu CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului din Ștefan cel Mare pregătită de Florin Bratu, clasată pe poziția 19 (din 22) în divizia secundă.

Programul Stelei din această iarnă

”⚽️ FOTBAL

‼ Cinci amicale în această iarnă pentru roș-albaștri

❤💙 Formația noastră se va reuni pe 12 ianuarie, la baza din cadrul Complexului Steaua, iar până la reluarea campionatului va susține cinci meciuri de verificare.

👉 Adversarii Stelei din această perioadă de pregătire sunt:

📌 30 ianuarie: AFC Câmpulung Muscel (Liga a 2-a);

📌 4 februarie: CS Dinamo (Liga a 2-a);

📌 7 februarie: CSM Alexandria (Liga a 3-a);

📌 11 februarie: Academica Balș (Liga a 3-a)

📌 14 februarie: Chindia Târgoviște (Liga a 2-a).

❤💙 Totodată, între 19 și 30 ianuarie, roș-albaștrii vor efectua un cantonament la baza proprie.

👉 Campionatul Ligii a II-a se va relua pe 21 februarie, când Steaua va evolua în deplasare cu SC FC Voluntari SA”, a postat Steaua București.

FCSB sau Steaua? Avem doi Alexandru Gabriel Maxim în fotbalul românesc, unul de la FCSB, altul de la Steaua

În ultima rundă din Liga 2 de anul trecut a fost de remarcat o situație inedită, pomenită ca atare de Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Mai exact, scrie FRF, ”2 de Alexandru Gabriel Maxim au figurat ca rezerve nefolosite pe foile de joc ale etapei cu numărul 17, ambii fiind juniori. Dacă portarul împrumutat de FCSB la FC Voluntari, născut 23.01.2007, este deja un „veteran” cu 21 de meciuri în două sezoane, în schimb noutatea o constituie mijlocașul cu aceleaşi prenume şi nume, născut pe 11.02.2009, care a stat pe banca de rezerve a celor de la Steaua Bucureşti în meciul cu Gloria Bistrița”!

Clasamentul din Liga 2

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
Cod galben de ploi, ninsori, polei și v&acirc;nt puternic &icirc;n aproape toată țara. Temperaturile scad p&acirc;nă la -15 grade. HARTĂ
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Venus Williams, inepuizabilă la 45 de ani: meciul ei de la Auckland, fabulos, decis după trei seturi
Venus Williams, inepuizabilă la 45 de ani: meciul ei de la Auckland, fabulos, decis după trei seturi
Noul antrenor al lui Chelsea n-a mai avut răbdare și s-a prezentat singur: &rdquo;Sunt incredibil de m&acirc;ndru&rdquo;
Noul antrenor al lui Chelsea n-a mai avut răbdare și s-a prezentat singur: ”Sunt incredibil de mândru”
E gata! Andrei Coubiș semnează &icirc;n Superligă
E gata! Andrei Coubiș semnează în Superligă
Ilie Dumitrescu la 57 de ani! &rdquo;Noaptea magică de pe Rose Bowl din Pasadena&rdquo; de la Mondialul din 1994
Ilie Dumitrescu la 57 de ani! ”Noaptea magică de pe Rose Bowl din Pasadena” de la Mondialul din 1994
Șumudică, culisele ieșirii din șomaj: cum i-a convins pe arabi să-l numească la o echipă &bdquo;muribundă&ldquo;
Șumudică, culisele ieșirii din șomaj: cum i-a convins pe arabi să-l numească la o echipă „muribundă“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n forță la FCSB: Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi

Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: "Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi"

Ruptură &icirc;n familie: Gigi Becali: L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut

Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: "Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi"

Te va mai căuta FCSB? Kevin Ciubotaru s-a convins după interesul lui Gigi Becali

"Te va mai căuta FCSB?" Kevin Ciubotaru s-a convins după interesul lui Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Noul antrenor al lui Chelsea n-a mai avut răbdare și s-a prezentat singur: &rdquo;Sunt incredibil de m&acirc;ndru&rdquo;
Noul antrenor al lui Chelsea n-a mai avut răbdare și s-a prezentat singur: ”Sunt incredibil de mândru”
E gata! Andrei Coubiș semnează &icirc;n Superligă
E gata! Andrei Coubiș semnează în Superligă
Ilie Dumitrescu la 57 de ani! &rdquo;Noaptea magică de pe Rose Bowl din Pasadena&rdquo; de la Mondialul din 1994
Ilie Dumitrescu la 57 de ani! ”Noaptea magică de pe Rose Bowl din Pasadena” de la Mondialul din 1994
Șumudică, culisele ieșirii din șomaj: cum i-a convins pe arabi să-l numească la o echipă &bdquo;muribundă&ldquo;
Șumudică, culisele ieșirii din șomaj: cum i-a convins pe arabi să-l numească la o echipă „muribundă“
Miza meciului Sorana C&icirc;rstea - Aryna Sabalenka, din optimile turneului de la Brisbane. C&acirc;nd se joacă
Miza meciului Sorana Cîrstea - Aryna Sabalenka, din optimile turneului de la Brisbane. Când se joacă
Alte subiecte de interes
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa Rom&acirc;niei! Debutează Florin Bratu și intră &rdquo;greii&rdquo; cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Ruptură la Steaua, &icirc;ntre Daniel Oprița și George Ogăraru: &rdquo;Relația e rece. Dacă ne vedem, ne salutăm&rdquo;
Ruptură la Steaua, între Daniel Oprița și George Ogăraru: ”Relația e rece. Dacă ne vedem, ne salutăm”
Daniel Oprița a spus ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu dreptul de promovare al Stelei &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei
Daniel Oprița a spus ce se întâmplă cu dreptul de promovare al Stelei în Superliga României
CITESTE SI
Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect

stirileprotv Lifturi exterioare pentru blocurile vechi de 4 etaje. Costurile ar putea ajunge la 60.000 de euro - Proiect

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!