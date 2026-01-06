Fostul atacant de la Hermannstadt vine în Giulești sub formă de împrumut de la Real Oviedo. În prima parte a sezonului, Paraschiv a fost împrumutat la Cultural Leonesa, în Segunda Division, unde a reușit să marcheze un singur gol în prima parte a sezonului.



Paraschiv s-a alăturat deja lotului condus de Costel Gâlcă în cantonamentul din Antalya și staff-ul s-a arătat încântat de forma sa fizică.



Rapid trebuie să plătească 500.000 de euro dacă-l vrea definitiv pe Paraschiv



Transferat sub formă de împrumut pentru 50.000 de euro de la Real Oviedo, Rapid are și opțiunea de a-l cumpăra definitiv dacă acesta va impresiona în partea secundă a sezonului. Victor Angelescu, acționarul minoritar, dezvăluie că o astfel de investiție s-ar ridica la 500.000 de euro.



”Cu jucătorul a fost foarte simplu, a fost mai complicat că trebuia rupt împrumutul cu Leonesa. Au fost negocieri și pentru opțiunea de cumpărare, dacă va juca bine dorim să-l transferăm definitiv. Este mai mică suma de împrumut.



Acum am plătit 50.000 pentru împrumut celor de la Oviedo, cred că da. În jur de 500.000 dacă va fi transfer definitiv”, a spus Angelescu, la Digi Sport.



După 21 de etape desfășurate în sezonul regulat, echipa pregătită de Constantin Gâlcă a bifat 11 victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



În primul meci de după reluarea campionatului, Rapid va juca pe teren propriu cu ultima clasată Metaloglobus.

