FCSB - Dinamo 1-1 | "Am jucat cu 3 jucatori sub under 21!" :) INCREDIBIL! Nistor loveste din nou! Ce a putut sa declare capitanul lui Dinamo la finalul partidei

Derby-ul dintre FCSB si Dinamo s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Golurile au fost marcate de Denis Ciobotariu si Florinel Coman. La finalul partidei, capitanul celor de la Dinamo, Dan Nistor, nu a vrut sa vorbeasca prea mult despre meci. Acesta este de parere ca echipa sa a avut un penalty clar, iar Kovacs ar fi trebuit sa dicteze lovitura de la 11 metri. Totodata, Nistor a vrut sa sublinieze ca echipa sa a jucat cu 3 jucatori sub 21 de ani, dar a spus si sub si under( in engleza: sub) in aceeasi propozitie.

"Nu prea vreau sa discut. Am avut un penalty clar in prima repriza, toata lumea l-a vazut numai Istvan Kovacs nu l-a vazut, asta e. Noi am avut ocaziile cele mai mari. Azi am jucat cu trei jucatori sub under 21 si am aratat foarte bine", a declarat Nistor la finalul partidei.