Doar că albanezul nu a impresionat în tricoul vicecampioanei și a fost transferat din nou de Poli Iași după doar două luni.

Unde a ajuns să joace Kamer Qaka, fostul fotbalist de la FCSB

Qaka a plecat din România în 2020, în octombrie, de la Universitatea Craiova, și a ajuns în Norvegia, la Kongsvinger. A urmat Shkendija, o experiență de un an în Ungaria, la Mezokovesd, iar din 5 ianuarie 2023 a fost transferat din nou de Shkendija, fosta adversară a celor de la FC Botoșani din Europa League.

"Pe Qaka l-am dat la Iași. Nu vrea să se duca, i-am zis că îl scot din lot, ca nu mai joaca. O sa se duca, n-are ce sa faca", spunea Becali, după ce a renunțat la fotbalistul albanez.

Qaka a fost prezentat oficial la Shkendija la începutul acestui an și a semnat un contract valabil până în 2025.

”E o plăcere pentru mine să mă întorc la clubul la care am jucat înainte, dar sincer, Shkendija mi-a lăsat o impresie pozitivă și am luat această decizie cu plăcere. În 2021 am câștigat titlul cu Shkendija și am revenit aici pentru a câștiga. Știu clubul, ambițiile și am venit cu mult entuziasm ca să dau tot ce am mai bun”, a spus Qaka.