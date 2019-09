Juvhel Tsoumou, OFICIAL la FCSB! Ce contract a semnat fostul varf de la Hermannstadt

FCSB a oficializat transferul lui Juvhel Tsoumou, ultima data la Hermannstadt.

FCSB a mai legitimat un atacant, pe congolezul Juvhel Tsoumou, cel care a impresionat in debutul de sezon la Hermannstadt, cand chiar a marcat in poarta ros-albastrilor. Tsoumu va lupta pe post cu Gnohere si Ioan Hora, golgheterii FCSB.

COMUNICAT FCSB



"Bine ai venit, Juvhel Tsoumou!

FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Juvhel Tsoumou pentru un contract valabil pana la finalul sezonului 2019-2020, cu optiune de prelungire pe inca un an.

Atacantul congolez nascut pe 27 decembrie 1990 s-a pregatit alaturi de ros-albastri in ultima saptamana si va purta tricoul cu numarul 49.

Clubul nostru ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese in tricoul ros-albastru!", e mesajul celor de la FCSB.



Tsoumu: Sunt la cel mai mare club din Romania

Tsoumu e fericit pentru ca a ajuns la FCSB, echipa pe care o stia de cand juca in Bundesliga, spune varful congolez.

"Sunt foarte fericit pentru ca am semnat cu cel mai mare club din Romania. Stiam echipa inca de pe vremea cand evoluam in Bundesliga si sper sa am mult succes alaturi de echipa si sa castigam cat mai multe trofee. Multumesc mult conducerii clubului pentru increderea pe care am primit-o si, de asemenea, ii multumesc mult agentului meu, care mereu a crezut in mine", a spus Tsoumu pe site-ul oficial FCSB.



Narcis Raducan: Tsoumu a impresionat staff-ul!

Narcis Raducan anuntase la PROX ca Tsoumu l-a impresionat pe Bogdan Vintila in perioada de proba si va primi un contract.

"Tsoumu inca nu a semnat, a efectuat vizita medicala ieri si azi urmeaza sa primim rezultatele. Daca nu apar surprize, atunci va semna. Inca nu putem spune ca este oficial jucatorul nostru, dar a multumit staff-ul tehnic si a obtinut acest contract. E la antrenament, se antreneaza cu noi, mai raman formalitatile", a anuntat Narcis la PROX.