CRAIOVA - FCSB: Oltenii s-au infierbantat dupa venirea lui Piturca: "Suntem in stare de excitatie maxima!"

Craiova vrea sa ingroape FCSB in derby-ul de duminica de pe Oblemenco.

Oltenii au vandut toate biletele pentru meciul cu FCSB la revenirea lui Victor Piturca pe banca. E derby mare cu FCSB, care daca pierde se va intoarce din nou pe ultimul loc in clasament. Sorin Cartu, presedintele Craiovei, anunta ca oltenii sunt motivati la maximum pentru un rezultat mare impotriva rivalei.

"Se simte, intr-adevar, o stare de entuziasm crescanda. Lumea are multa incredere in el si cred ca e normal sa aiba incredere intr-un om ca el. Oamenii spera ca echipa sa aiba rezultate importante sub comanda lui.

Nimeni nu-l priveste pe Piti ca pe un salvator, ca pe un om care in cateva saptamani sa faca o schimbare radicala. Oricat de bun ai fi, ai nevoie de timp ca sa implementezi un sistem, o mentalitate. Doua-trei saptamani sunt prea putine. Dar eu cred ca suporterii vor avea rabdare cu el. Au mai multa incredere in Piti decat in Papura pentru ca el deja si-a dovedit calitatea incontestabila de antrenor.

Intotdeauna Steaua - Craiova e un meci special. Orgoliile sunt atat de mari incat starea de spirit nu are cum sa fie altfel decat la cote inalte. Astea sunt meciurile care ar trebui sa le dea incredere jucatorilor, sa puna presiune pe ei intr-un mod pozitiv. Duminica ma astept la un adversar crancen, dar vor da de noi intr-o stare de excitatie maxima. Va iesi o inclestare pe cinste", a spus Cartu in ProSport.