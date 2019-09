FCSB a mai facut un transfer: "A facut vizita medicala, semneaza contractul!" Concurenta pentru Gnohere si Hora

FCSB a mai transferat un atacant!

Congolezul Juvhel Tsoumou a dat probe la FCSB si l-a impresionat pe Bogdan Vintila. El a efectuat ieri vizita medicala si urmeaza sa semneze contractul cu echipa ros-albastra, anunta Narcis Raducan. Tsoumou a venit liber de contract dupa ce s-a despartit de Hermannstadt. In acest inceput de sezon, Tsoumou a marcat in poarta FCSB la intalnirea de la Pitesti.



"Tsoumou inca nu a semnat, a efectuat vizita medicala ieri si azi urmeaza sa primim rezultatele. Daca nu apar surprize, atunci va semna. Inca nu putem spune ca este oficial jucatorul nostru, dar a multumit staff-ul tehnic si a obtinut acest contract. E la antrenament, se antreneaza cu noi, mai raman formalitatile", a anuntat Narcis la PROX.



Cine e Juvhel Tsoumou

In varsta de 28 de ani, Tsoumou a inceput fotbalul la Eintracht Frankfurt, iar apoi a trecut pe la mai multe echipe din Germania sau Anglia, precum Alemannia Aachen, Preston North End, Plymouth Argyle sa TSK Hertberg. La Hermannstat, Tsoumou a ajuns dupa ce a jucat un sezon la Ermis Aradippou in Cipru. Atacantul a jucat la nationalele de juniori ale Germaniei, insa la seniori a jucat pentru Congo de doua ori in 2017.