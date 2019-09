CRAIOVA - FCSB: "Nu imi fac griji!" Becali a scapat de problema accidentarilor si anunta: "Echipa o sa vorbeasca pe teren!" 

Gigi Becali anunta ca FCSB e pregatita pentru duelul cu Craiova de pe Oblemenco.

FCSB are o deplasare infernala pe noul Ion Oblemenco, acolo unde toate biletele au fost epuizate deja. Dupa victoria cu Viitorul, echipa lui Gigi Becali are inca doua meciuri dificile, cu Craiova si cu CFR Cluj. Becali e fericit deoarece accidentatii au fost recuperati, iar Bogdan Vintila va putea sa alinieze cel mai bun 11 al sau. In plus, la FCSB a fost legitimat si Cristi Manea, campion in sezonul trecut cu CFR.

"Jucatorii au fost accidentati, jucatorii au revenit, jucatorii toti de baza, echipa si-a revenit, deci nu e niciun restart. Nu au fost jucatorii, au fost multi accidentati. Nu imi fac niciun fel de griji, de probleme", a spus Becali pentru PROTV. a



"Sa vorbeasca jucatorii, nu mai vreau sa vorbesc eu! Pana acum am tot vorbit, de acum incolo vreau sa vorbeasca echipa pe teren", a mai spus Becali.



Echipa probabila FCSB la Craiova

Balgradean - Cr. Manea, Planici, I. Cristea, Pantaru - Vana, Pintilii, Oaida - Ad. Popa, Fl. Tanase, Fl. Coman