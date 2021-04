Situatia de la Dinamo a ajuns in presa din Cehia! Ce scriu jurnalistii dupa instalarea lui Dusan Uhrin pe banca tehnica a "cainilor"

Dusan Uhrin JR este noul antrenor al lui Dinamo, dupa ce Gigi Multescu si-a anuntat demisia dupa infrangerea contra Astrei.

Un nou esec in semifinalele Cupei Romaniei a fost picatura care a umplut paharul pentru Gigi Multescu, iar tehnicianul roman a spus ca totul este in zadar si aventura sa la Dinamo s-a incheiat. Conducerea echipei s-a miscat rapid, iar Dusan Uhrin JR. a fost anuntat ca fiind noul antrenor al echipei, incepand chiar cu ziua de miercuri, la putine ore dupa despartirea de Multescu.

Jurnalistii din Cehia vorbesc si ei de instalarea lui Uhrin pe banca "cainilor" si anunta o misiune grea pentru tehnician. "Uhrin are un nou angajament in Romania! S-a inteles cu Dinamo Bucuresti. Antrenorul va semna un contract valabil pana la finalul sezonului viitor. Dinamo tocmai a pierdut primul meci din semifinalele Cupei Romaniei si se afla aproape de ultimul loc in campionat, cu doar 14 puncte, la un punct peste Poli Iasi si Hermannstadt.



Uhrin are o misiune clara, sa o salveze pe Dinamo de la retrogradare. Antrenorul si-a terminat primul mandat la Dinamo dupa ce clubul a inceput sa aiba mari probleme financiare si a evitat falimentul datorita unor donatii facute de suporteri", au scris jurnalistii de la iSport.