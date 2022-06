"Au ieșit și l-au atacat pe Dusan". Rednic, nemilos cu jucătorii de la Dinamo: "După retur au ajuns la echipe din playoff"

Dinamo a retrogradat pentru prima dată în istoria clubului, după 74 de ani, în timp ce U Cluj a revenit în Liga 1 după șapte ani.

Dusan Uhrin Jr. a fost considerat unul dintre vinovații ratării menținerii în primul eșalon al competițiilor interne, spunându-se că acesta nu a pregătit așa cum trebuia dubla cu U Cluj, deși a avut la dispoziție mai bine de o lună.

Mircea Rednic, fost antrenor în Ștefan cel Mare în sezonul trecut, a declarat că tehnicianul ceh a făcut anumite greșeli, însă nu trebuie catalogat drept principalul vinovat al dezastrului de la Dinamo.

În plus, acesta a vorbit și despre oferta de la Brașov și a explicat că nu s-ar mai întoarce la gruparea dinamovistă în condițiile actuale și cu conducerea care este în prezent.

"Am o ofertă din străinătate, dar mai aștept. Am avut o discuție la Brașov, oamenii au un proiect serios. Sper să reușească. Nu m-aș fi dus la Dinamo în Liga 2, nu mă duceam nici aici. Zăvăleanu a făcut ce a făcut și a ajuns conducător. Nu am încredere, nu îmi place ce a făcut.



Tu ca reprezentat al insolvenției n-ai făcut nimic să înlături problemele. S-a luptat să-l țină pe Filip. Trebuia să fi bucuros că scapi de un salariu de 9000 de euro. Văd că nu se vorbește de Andrei Radu care are un contract de 9000 de euro și nu joacă nimic.

Au iești nesimțiții și l-au atacat pe Dusan. Vrei să îți spun părerea mea? Nici nu aveai nevoie de antrenor în aceste condiții. N-au legat trei pase în retur. Dar la o săptămână după retur au ajuns la echipe din playoff", a declarat Mircea Rednic la DigiSport.