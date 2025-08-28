Jucătorul transferat de Dinamo, refuzat de Gigi Becali! Motivul invocat de patronul FCSB

Revenit în România după o aventură eșuată la Brighton, unde nu a apucat să joace niciun minut, Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo. Clubul din Ștefan cel Mare a plătit 450.000 de euro pentru 40% din drepturile federative ale fotbalistului.

Finanțatorul campioanei a dezvăluit că jucătorul i-a fost propus și lui, însă l-a refuzat pe un motiv clar: neîncrederea în calitățile sale, bazată pe faptul că Gică Hagi a renunțat la jucător.

Becali: "M-a sunat și pe mine impresarul"



Contactat pentru a comenta transferul realizat de marea rivală, Gigi Becali a povestit cum a fost la un pas să-l deturneze pe Mazilu, dar a decis că jucătorul nu se ridică la nivelul pretențiilor de la FCSB.



"M-a sunat și pe mine impresarul pentru Mazilu. M-am interesat și nu ne-a convenit", a spus patronul roș-albaștrilor, înainte de a lansa săgeata către noul fotbalist al "câinilor": "Dacă era bun, îl lasă Hagi? Eu nu mă pricep, dar Hagi?".



La final, Becali a îndulcit tonul, dar a lăsat de înțeles că jucătorul este potrivit doar pentru nivelul actual al lui Dinamo. "Nu are rost să vorbim acum de un copil. Este util pentru Dinamo, așa este", a încheiat acesta.

