Jucătorul transferat de Dinamo, refuzat de Gigi Becali! Motivul invocat de patronul FCSB

Jucătorul transferat de Dinamo, refuzat de Gigi Becali! Motivul invocat de patronul FCSB
Dinamo a realizat o mutare importantă prin aducerea lui Adrian Mazilu (19 ani), însă Gigi Becali, patronul rivalei FCSB, nu s-a abținut și a oferit o primă reacție plină de înțepături.

Gigi BecaliFCSBDinamoAdrian Mazilu
Finanțatorul campioanei a dezvăluit că jucătorul i-a fost propus și lui, însă l-a refuzat pe un motiv clar: neîncrederea în calitățile sale, bazată pe faptul că Gică Hagi a renunțat la jucător.

Revenit în România după o aventură eșuată la Brighton, unde nu a apucat să joace niciun minut, Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo. Clubul din Ștefan cel Mare a plătit 450.000 de euro pentru 40% din drepturile federative ale fotbalistului.

Becali: "M-a sunat și pe mine impresarul"

Contactat pentru a comenta transferul realizat de marea rivală, Gigi Becali a povestit cum a fost la un pas să-l deturneze pe Mazilu, dar a decis că jucătorul nu se ridică la nivelul pretențiilor de la FCSB.

"M-a sunat și pe mine impresarul pentru Mazilu. M-am interesat și nu ne-a convenit", a spus patronul roș-albaștrilor, înainte de a lansa săgeata către noul fotbalist al "câinilor": "Dacă era bun, îl lasă Hagi? Eu nu mă pricep, dar Hagi?".

La final, Becali a îndulcit tonul, dar a lăsat de înțeles că jucătorul este potrivit doar pentru nivelul actual al lui Dinamo. "Nu are rost să vorbim acum de un copil. Este util pentru Dinamo, așa este", a încheiat acesta.

