Dinamo dă lovitura și îl transferă pe Adrian Mazilu! Ce sumă vor plăti „câinii”

Dinamo vrea să se întărească în zona ofensivă în urma golurilor puține marcate de atacanții „câinilor”.

Ce sumă va plăti Dinamo pentru a-l aduce pe Adrian Mazilu

Adrian Mazilu a fost dorit de Dinamo, iar formația din „Ștefan cel Mare” l-a convins pe jucător să revină în România, după scurta aventură în Anglia.

Dinamo s-a înțeles cu Brighton pentru transferul lui Mazilu în Superliga, dar nu au cumpărat toate drepturile fotbalistului român.

Echipa antrenată de Kopic s-a înțeles pentru 40% din drepturile federative ale lui Mazilu în schimbul a 450.000 de euro, conform digisport.ro.

„Pescărușii” au păstrat 30% dintr-un viitor transfer, în cazul în care Dinamo va dori să achite întreaga sumă, și o clauză de răscumpărare de un milion de euro.