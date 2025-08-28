Dinamo dă lovitura și îl transferă pe Adrian Mazilu! Ce sumă vor plăti „câinii”

Alexandru Hațieganu
Dinamo a rezolvat transferul lui Adrian Mazilu de la Brighton.

Dinamo vrea să se întărească în zona ofensivă în urma golurilor puține marcate de atacanții „câinilor”.

Ce sumă va plăti Dinamo pentru a-l aduce pe Adrian Mazilu 

Adrian Mazilu a fost dorit de Dinamo, iar formația din „Ștefan cel Mare” l-a convins pe jucător să revină în România, după scurta aventură în Anglia.

Dinamo s-a înțeles cu Brighton pentru transferul lui Mazilu în Superliga, dar nu au cumpărat toate drepturile fotbalistului român.

Echipa antrenată de Kopic s-a înțeles pentru 40% din drepturile federative ale lui Mazilu în schimbul a 450.000 de euro, conform digisport.ro.

„Pescărușii” au păstrat 30% dintr-un viitor transfer, în cazul în care Dinamo va dori să achite întreaga sumă, și o clauză de răscumpărare de un milion de euro.

Fotbalistul român nu a jucat niciun meci în tricoul lui Brighton, unde a venit de la Farul în ianuarie 2024 în schimbul a trei milioane de euro.

Nouă goluri și patru pase decisive a reușit Mazilu în 46 de meciuri în tricoul lui Farul.

Un milion de euro este cota lui Adrian Mazilu, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

