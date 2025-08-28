Dinamo vrea să se întărească în zona ofensivă în urma golurilor puține marcate de atacanții „câinilor”.
Dinamo dă lovitura și îl transferă pe Adrian Mazilu! Ce sumă vor plăti „câinii”
Dinamo a rezolvat transferul lui Adrian Mazilu de la Brighton.
Ce sumă va plăti Dinamo pentru a-l aduce pe Adrian Mazilu
Adrian Mazilu a fost dorit de Dinamo, iar formația din „Ștefan cel Mare” l-a convins pe jucător să revină în România, după scurta aventură în Anglia.
Dinamo s-a înțeles cu Brighton pentru transferul lui Mazilu în Superliga, dar nu au cumpărat toate drepturile fotbalistului român.
Echipa antrenată de Kopic s-a înțeles pentru 40% din drepturile federative ale lui Mazilu în schimbul a 450.000 de euro, conform digisport.ro.
„Pescărușii” au păstrat 30% dintr-un viitor transfer, în cazul în care Dinamo va dori să achite întreaga sumă, și o clauză de răscumpărare de un milion de euro.
Fotbalistul român nu a jucat niciun meci în tricoul lui Brighton, unde a venit de la Farul în ianuarie 2024 în schimbul a trei milioane de euro.
Nouă goluri și patru pase decisive a reușit Mazilu în 46 de meciuri în tricoul lui Farul.
Un milion de euro este cota lui Adrian Mazilu, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.
