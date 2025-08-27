Brighton l-a transferat pe Mazilu în 2023, însă fotbalistul român nu a reușit să se impună la echipa din Premier League. Englezii l-au împrumutat la Vitesse, însă nici în Olanda nu a jucat prea mult.

Florin Prunea: ”Mazilu nu e un transfer de obiectiv imediat, e unul de viitor!”

Dornic să își relanseze cariera, Mazilu a acceptat oferta lui Dinamo, iar ”Câinii” vor plăti 400.000 de euro, sumă la care se vor adăuga 100.000 de euro la fiecare 15 meciuri.

Florin Prunea, fostul portar și oficial la Dinamo, a comentat ultimul transfer realizat de Dinamo. Fostul component al Generației de Aur susține că Dinamo a luat o decizie bună atunci când a hotărât să îl transfere pe Mazilu, un jucător pe care îl consideră de viitor. Totuși, Prunea spune că Zeljko Kopic nu ar trebui să se grăbească să îl arunce pe Mazilu în primul 11.

”Mazilu e un transfer de viitor la Dinamo. Nu e un transfer de obiectiv imediat, e un transfer de viitor. Depinde în ce condiție fizică vine la Dinamo. Eu aș risca cu el, l-aș lua, nu știu dacă l-aș băga titular, dar l-aș lua. Dinamo are Musi, Mazilu joacă și în dreapta, și în spatele vârfului. Brighton nu prea a comis-o la transferuri”, a spus Florin Prunea la IamSport Live.