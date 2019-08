Jucatorul remarcat de Andronache: "Poate juca la echipe mult mai bune!" Antrenorul FCSB il contrazice pe Becali: "Filip avea probleme destul de grave!"

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

Vergil Andronache a mers la meciul dintre Clinceni si Chindia penru a-i urmari pe jucatorii imprumutati de FCSB la Academica. Robert Ion si Adrian Sut au fost remacatii lui Andronache.

Andronache a vorbit si despre meciul cu Mlada, despre interventia lui Mircea Lucescu dinaintea partidei, dar si despre accidentarea lui Filip. Patronul Gigi Becali l-a acuzat pe Filip ca s-a dat lovit, insa Andronache sustine ca jucatorul a avut probleme serioase.

"A fost un meci interesant de vazut. Cred ca este un jucator care poate juca la echipe mult mai bune de Liga 1 (n.red. Barbu). Sut imi place, e un jucator care va avea un viitor foarte frumos. Pe Robert Ion il vom vedea din nou la FCSB, bineinteles. Jucatorii imprumutati au venit aici sa joace meci de meci si in viitor vor intra in planurile FCSB-ului.

Noi apreciem ca a venit sa ne incurajeze (n.red. Mircea Lucescu) si din ce am vazut, lucrul asta il face pentru fotbalul romanesc, nu pentru o echipa anume.

Atmosfera este foarte ok, din punctul meu de vedere, am reusit sa facem un joc foarte bun aseara, in special in repriza a doua, in prima repriza s-a vazut ca eram apasati de presiunea rezultatului, de presiunea din urma, dar in repriza a doua s-a vazut ca avem si potential si noi mergem la meciul retur cu gandul de a ne califica acolo, suntem optimisti ca putem face lucrul asta cu siguranta. Noi ne focusam pe Europa League. Nu stiu daca s-a discutat lucrul asta, eu am vazut doar ca in momentul in care Flip a iesit din vestiar, avea probleme destul de grave, calca destul de greu in picior! Nu este problema mea, transferul sau. Sunt alti oameni care se ocupa de asta. Jucatorii vin si pleaca, clubul ramane", a declarat Vergil Andronache la finalul partidei dintre Clinceni si Chindia.