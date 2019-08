Si-a luat in serios rolul de antrenor la FCSB! Andronache a mers sa urmareasca doi jucatori: unde a fost surprins in aceasta seara

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

Vergil Andronache si-a luat in serios rolul de antrenor la FCSB. Ajuns pe banca in postura de "principal" dupa plecarea lui Bogdan Andone, Andronache a pregatit deja echipa in doua meciuri si se pregateste sa conduca FCSB si la meciurile cu Voluntari si returul cu Mlada.

In aceasta seara, Andronache a fost prezent pe stadionul din Voluntari la meciul dintre Academica si Chindia. Antrenorul FCSB a venit, cel mai probabil, sa-i urmareasca pe Robert Ion si Cristian Dumitru, cei doi jucatori imprumutati de FCSB la Clinceni.



sursa foto: TelekomSport