Visul maret al lui Becali, DISTRUS dintr-un singur cuvant: "NICIODATA!" Motivul pentru care revenirea lui Budescu la FCSB pare imposibila

Gigi Becali spera sa il convinga pe Constantin Budescu sa revina la FCSB.

Finantatorul FCSB are insa o conditie la care nu este dispus sa renunte. Becali il ia pe Budescu doar daca acesta accepta sa joace atacant, nu mijlocas.

Valeriu Rachita, fost antrenor al lui Budescu la Petrolul, spune ca mijlocasul in varsta de 30 de ani nu va accepta conditia pusa de Gigi Becali.



"Nu va juca niciodata varf de atac. El va juca volante, in banda. Lui ii place sa joace cu fata la poarta, nu cu spatele", a declarat Valeriu Rachita la ProX.

Budescu a mai jucat la FCSB in sezonul 2017-2018, iar apoi a plecat in zona araba la Al-Shabab. In vara, Budescu a revenit la Astra.