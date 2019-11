Becali a facut publica discutia cu Budescu: "Mi-a zis ca se duce la Astra sa se pregateasca si in iarna vine la mine!" Conditia pusa de patronul FCSB

Gigi Becali vrea neaparat sa-l aduca pe Constantin Budescu la FCSB.

Finantatorul FCSB a declarat ca a avut deja o discutie cu jucatorul Astrei, iar acesta i-a spus ca a ales sa mearga la Giurgiu pentru a se pune la punct cu pregatirea fizica si din iarna va reveni la FCSB.

Becali i-a pus insa si o conditie lui Budescu: sa joace varf. Altfel, intelegerea cade pentru ca FCSB sta foarte bine la capitolul mijlocasi.

"Ce revansa? Lui Alibec i-am facut toate mendrele, toate poftele. Budescu mi-a zis ca se duce la Astra sa se pregateasca si in iarna cand e pregatit vine la mine. Pe Bogdan Andone l-am luat secund, l-am facut principal, i-am facut nume, l-a luat Astra. Alibec e un super om, dar la mine nu merg mendrele astea. La mine trebuie disciplina. N-am nevoie de decar. Il am pe Tanase. Daca nu alergi 12 km, nu joci la Becali. Asa vad eu fotbalul, asa vreau eu fotbalul. Nu ma intereseaza pasele lui Budescu. A prins pasele alea pentru ca nu am avut fundasi centrali. Cristea, mortaciune. Pai dadea el pasele alea pe culoar daca aveam fundasi centrali. Il chem pe Budescu la Palat si il intreb: 'Vrei sa joci atacant?' Daca nu vrei, pa", a declarat Gigi Becali la ProX.