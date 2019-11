EXCLUSIV: Ii cauta echipa in Liga MILIARDARILOR! Au inceput negocierile cu Dan Nistor! Ce se intampla cu interesul FCSB

Dan Nistor e hotarat sa plece de la Dinamo in aceasta iarna.

Problemele financiare ale clubului si lipsa reala de perspectiva in Stefan cel Mare il fac pe liderul 'cainilor' sa se gandeasca tot mai serios la despartirea de Dinamo. Nistor are 31 de ani si viseaza la un contract avantajos inainte de retragere. Din informatiile obtinute de www.sport.ro, Nistor a fost propus de agentul sau mai multor cluburi din Arabia Saudita. Arabii au inceput deja sa culeaga data despre el, iar transferul s-ar putea face in ianuarie. Si Dinamo ar fi dispusa sa-i permita sa plece fara mari probleme. Negoita accepta si 300 000 de euro in schimbul celui mai bun pasator din Liga 1.

Dan Nistor a mai jucat in strainatate pentru Evian, in Ligue 1, dar n-a reusit sa se impuna si s-a intors in Romania dupa numai 6 aparitii la echipa franceza.

In acest moment, sunt sanse 0 ca Nistor sa ajunga la FCSB. Nici jucatorul nu-si doreste sa reia discutiile cu Becali, nici stelistii nu au dat semne ca il vor din nou pe jucatorul trecut ca prioritate a clubului in urma cu un an.