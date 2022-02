Jucătorul luat la țintă de Gică Hagi după eșecul cu Chindia: "N-avea nicio treabă cu mingea!"

Daniel Florea a înscris unicul gol al meciului în minutul 82, însă echilibrul s-a rupt după prima jumătate de oră, când Jefte Betancor, atacantul Farului, a fost eliminat direct pentru un presupus fault fără minge asupra lui Iacob.

Gică Hagi, despre Paul Iacob: "Vreo 5-6 faze în care, pur și simplu, sărea pe atacantul nostru"

Gică Hagi a fost extrem de nemulțumit la finalul partidei, considerând că Jefte a fost eliminat mult prea ușor. Managerul tehnic al Farului i-a criticat și pe cei care produc partidele din Liga 1 pentru că nu au putut oferi o reluare mai bună la duelul dintre atacantul său și Paul Iacob.

La conferința de presă de după jocul de la Ovidiu, Hagi a spus că se aștepta la astfel de gesturi provocatoare ale lui Paul Iacob, fundașul Chindiei, care a fost crescut chiar de FC Viitorul.

"Arbitrul a decis meciul. A rupt echilibrul, căutăm să vedem dacă a fost sau n-a fost. Noi am condus meciul până în minutul 30. După aceea, s-a eliminat un jucător foarte important. Lucrurile s-au complicat, a fost greu, am încercat să facem o presiune în mijlocul terenului, dar a fost foarte greu, chiar dacă am avut momente bunicele în care puteam să producem mai mult. Din ce văd cum merg lucrurile, va fi foarte greu, chiar imposibil.

Probabil deranjăm. Meciurile se amână. Când se joacă, ne elimină jucătorul pe nimic aproape. Să n-avem nicio fază să o vedem?! Probabil sunt planificate, viziune și planificare foarte bună. E greu, trebuie să muncim, să reflectăm în seara asta. Am pierdut și un jucător, cel mai bun atacant din România. Sunt meciuri decisive, din trei în trei zile. Probabil, cineva stă și planifică lucrurile astea. Mie mi-e greu, chiar dacă am anticipat lucrurile astea.

Le-am spus jucătorilor, le-am arătat imagini, le-am zis să aibă grijă, dar probabil arbitrul a fost mai iute ca mine. Am vorbit cu Jefte, mi-a zis că n-a fost nimic, un contact în careu pentru a proteja, probabil l-a provocat adversarul. (n.r - Paul Iacob) A căzut cum a căzut și la Ploiești, în meciul tur, și în alte meciuri. La toate mingile atacanților noștri, adversarul a sărit în ei, n-avea nicio treabă cu minge. Vreo 5-6 faze în care, pur și simplu, sărea pe atacantul nostru. Nu s-a dat niciun fault. Butean a făcut al doilea fault, care era clar de al doilea galben. Arbitrul al patrulea a stat lângă mine, era așa de liniștit", a spus Hagi, la conferința de presă.

În urma acestui rezultat, Farul rămâne pe locul 6, ultimul de play-off, cu 35 de puncte, însă are un meci mai puțin disputat.

În runda următoare, echipa lui Gică Hagi va juca pe terneul lui CS Mioveni, miercuri, de la ora 17:30.