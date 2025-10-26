Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru și Mamadou Thiam au fost cei care au marcat pentru campioana României, care a urcat pe locul zece după această partidă, la doar trei puncte distanță de zona play-off-ului.



Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA Arad, a avut un discurs categoric la adresa jucătorilor săi la flash-interviu. Tehnicianul se gândește deja la următoarea partidă, pe care echipa sa o va disputa ”acasă” cu Metaloglobus.



Adrian Mihalcea: ”E și greu să găsești vreo scuză”



„E oribil, e ca un vis urât. Despre ce aș putea să vorbesc când e al treilea meci în care jucăm în zece oameni? E greu, nici mental nu stau bine. Se simte doar când intră pe teren la meci, în rest parcă sunt conștienți de ceea ce ar trebui să facă.



E umilitor și ar trebui să se gândească și ei. Atât de buni am fost în primele etape și acum suntem slabi sau am avut noroc atunci?



Rezultatele nefavorabile din ultima perioadă își lasă amprenta. E și greu să găsești acum vreo scuză, că am fi penibili. Așteptăm declicul ăla, așteptăm de mult timp și nu vine. E o săptămână grea, ar trebui să ne dea de gândit.



Avem și problema asta cu suspendările, dar trebuie să reflectăm pentru că nu e ok. Totul se schimbă, sunt meciuri de Cupă, de campionat, trebuie să fim proaspeți în continuare. Vom mixa iar pentru aceste două meciuri ca să arătăm cât de cât bine din punct de vedere fizic.



FCSB e o echipă care se poate transforma pentru că are foarte multă calitate, dar noi arătăm rău. N-am pus niciun fel de problemă, azi a fost doar un joc-școală”, a spus Mihalcea, la flash-interviu.



FCSB - UTA Arad 4-0 | Echipele:

