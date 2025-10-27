La FCSB, totul se schimbă de la un meci la altul! Pentru că patronul echipei, Gigi Becali, e un om care face nuntă dintr-o victorie și înmormântare după un eșec. Așa se și explică declarația incredibilă pe care a oferit-o, după FCSB – UTA (4-0).

Chiar dacă formația bucureșteană e într-o situație catastrofală în clasament, după cum Sport.ro a arătat aici, finanțatorul ei vorbește, în continuare, despre câștigarea titlului! Atenție: acest obiectiv, revenit în actualitate după victoria cu UTA, a fost anunțat, deși FCSB e la 12 puncte de liderul FC Botoșani, care are și un meci mai puțin disputat!

„Ce rămâne acum? FCSB campioană! Nu discut altceva în afară de FCSB campioană. Am zis eu altceva vreodată?“, a spus Becali, la Prima Sport.

Totuși, pentru a ataca titlul, FCSB trebuie să ajungă, mai întâi, pe loc de play-off. Deocamdată însă, bucureștenii sunt pe 10, loc de play-out, la trei puncte de poziția a 6-a, ultima care duce în lupta pentru supremație în Superliga noastră.

