Jucatorul care o poate salva pe Dinamo! "Gandeste cum gandesc eu la 30 de ani"

Valentin Lazar, fostul fotbalist din Stefan cel Mare, considera ca Ahmed Bani(17 ani) este un jucator de mare perspectiva.

Lazar a declarat ca va semna prelungirea cu Dinamo, doar daca nu se vor concretiza ofertele primite din Golf.

Mijlocasul in varsta de 30 de ani i-a oferit si un sfat tanarului jucator.

"In afara faptului ca are calitati extraordinare la varsta lui, are si o educatie, si un fizic bun. Gandeste cum gandesc eu la 30 de ani.

Cred ca nu va sta foarte mult la Dinamo si va pleca pe o suma buna. Pur si simplu, la varsta lui, nu-si da seama ca nu trebuie sa puna mult la suflet cat este pe teren. Cand se termina, poate sa se gandeasca mai mult.

Dar daca se gandeate din minutul sase sau zece, el se focuseaza mai mult pe asta si poate nu ii mai ies lucrurile atat de bine", a declarat Lazar pentru DigiSport.

Bani a jucat 8 partide in tricoul lui Dinamo in acest sezon. Tanarul jucator a reusit sa marcheze un gol impotriva celor de la Academica Clinceni.