EXCLUSIV | Gane, OUT de la Dinamo?! Suporterii-actionari ai echipei au gasit alt antrenor! Vine 'la pachet' cu un jucator din Italia

Fanii schimba antrenorul la Dinamo.

Suporterii l-au convins pe Dario Bonetti sa revina la Dinamo. Italianul, care a mai antrenat in doua randuri in Stefan cel Mare, ar fi pus ochii si pe un jucator pe care si-l doreste la echipa.

Astfel, primul fotbalist transferat va fi un italian de la Chievo, Pietro Rovaglia, in varsta de 19 ani.

Dario Bonetti este asteptat la Dinamo si cu bani. "Am inteles ca e o persoana destul de bogata si cred ca poate sa faca lucrul acesta", a declarat Ionel Danciulescu, in exclusivitate pentru www.sport.ro.

Fanii lui Dinamo au fost la reunirea echipei si i-au convins pe fotbalistii importanti sa ramana pe salarii mai mici.

"In spanioli nu cred ca mai crede nimeni. Pacat, pacat ca acest brand a fost terfelit in picioare de catre niste impostori. Cred ca in momentul de fata cam singura varianta este ca DDB sa preia toate actiunile", a adaugat Danciulescu.