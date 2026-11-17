Continuă mutările la nivel administrativ la FCSB. Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani) au fost prezentați și vor ocupa două funcții-cheie în cadrul clubului condus de Gigi Becali.

Dacă fostul atacant va fi șef al academiei și al echipei secunde, polonezul va ocupa postul de director sportiv, liber după ce Florin Cernat a fost dat afară.

Raul Rusescu a spus primele cuvinte în calitate de oficial al FCSB-ului la conferința de presă și se arată convins de faptul că va reuși să-și implementeze ideile la nivelul academiei.

Raul Rusescu: ”Sunt optimist și încrezător”

”Mă bucur să fiu în postura asta. Cred că există un cuvânt pe care Laurențiu Reghecampf l-a rostit, împreună. Acesta este cuvântul de bază. Fiecare pe palierul lui trebuie să readucă spiritul și comportamentul pentru tot ceea ce înseamnă acest club. Sunt optimist, încrezător, optimist, pasionat și abia aștept să continuăm ce am început azi de dimineață.

Cunoaștem oamenii, lucrurile sunt însă diferite. De când ne-am lăsat, am învățat, am călătorit prin Europa să vedem ce este. Din perspectiva mea, îmi doresc ca academia să devină una dintre cele mai bune din țară, să implementez ce am învățat și cred că voi reuși. Responsabilitatea mea este foarte mare. Viitorul unor copii stă în mâinile mele, în deciziile mele.

Sunt împotriva regulii U21, împotriva implementării ei. Se poate găsi o altă alternativă. Nu toți jucătorii sunt pregătiți să joace în Liga 1. Avem o problemă. Datoria mea, ca șef de academie, este să îi ofer antrenorului de la prima echipă cât mai multe variante”, a spus Rusescu, la conferința de presă.