Tehnicianul va pregăti generația de jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2012 și va debuta pe banca „tricolorilor” la finalul lunii noiembrie.

Potrivit FRF, România U15 va efectua un stagiu de pregătire în perioada 18-22 noiembrie, la Vadul lui Vodă, în Republica Moldova. În cadrul cantonamentului sunt programate două partide amicale cu reprezentativa țării gazdă, pe 20 și 22 noiembrie, ambele de la ora 12:00.

Dinu Todoran, șapte meciuri pe banca FCSB-ului

Todoran a fost antrenor principal la FCSB în perioada mai-august 2021. A rezistat doar șapte partide, în care a obținut trei victorii, două remize și două înfrângeri. Una dintre acestea a venit în returul cu Șahtior Karagandy, din preliminariile Conference League, când roș-albaștrii au fost eliminați la loviturile de departajare.

De-a lungul carierei, tehnicianul le-a mai pregătit pe FC Voluntari, CSM Slatina, Petrolul II, ACSM Codlea și CS Tunari. Ultima experiență s-a încheiat în aprilie 2026, după despărțirea de formația din Liga 2.

Printre jucătorii convocați pentru prima acțiune a naționalei U15 se află și Nicholas Pintilii, fiul lui Mihai Pintilii, legitimat la FCSB, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.