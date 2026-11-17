Începând de astăzi, fostul internațional polonez Lukasz Szukala (42 de ani, 17 selecții) este oficial noul director sportiv al lui FCSB, echipă la care a jucat în perioada 2012-2015.

Anterior, fundașul central jucase în România la Gloria Bistrița, U Cluj și Petrolul Ploiești.

Ce presupune această poziție și atribuțiile pe care le avea, cel puțin teoretic, Szukala la FCSB, în rândurile de mai jos.

Ce presupune postul de director sportiv

”Din punct de vedere istoric, în Europa s-au dezvoltat două modele alternative pentru acest rol, cu o abordare britanică și o alta în Europa continentală în ceea ce privește structura sportivă.

De exemplu, cluburile din Europa continentală angajează cel mai adesea un Director Sportiv și un Antrenor principal. Pe de altă parte, echipele britanice au un Manager care acoperă ambele roluri.

În cazul Europei continentale, sarcinile sunt împărțite destul de clar: Antrenorul este responsabil de conducerea, antrenamentul și alegerea echipei, în timp ce Directorul Sportiv supraveghează întreaga zonă fotbalistică, identificând țintele pentru transferuri, ocupându-se de tranzacționare, recrutare, planificarea lotului sau tranziția tinerilor din academie către prima echipă.

Postul de Director Sportiv reprezintă deci o poziție cheie, elementară în fotbalul profesionist, a cărui gamă de sarcini devine din ce în ce mai complexă. Directorii sportivi din fotbalul profesionist sunt cea mai importantă persoană de contact din club pentru antrenori, jucători, Departamentul Medical sau de Scouting, Academia clubului și toți ceilalți angajați din jurul echipei. Ei sunt responsabili de direcția strategică a întregii zone sportive a unui club de fotbal. Sunt responsabili, de asemenea, de succesul sportiv în fața presei, a fanilor și a sponsorilor”, explică FRF pe site-ul oficial al Academiei Naționale de Fotbal.

Szukala a absolvit recent cursurile de director sportiv organizate de Federația Română de Fotbal.

Nedumeriri după schimbările masive de la FCSB: ”Ce faci tu? Nu faci nimic!”

Mihai Stoica, Florin Cernat și Alin Stoica au părăsit gruparea roș-albastră, iar Lucian Filip a fost trimis la echipa secundă. În schimb, la FCSB au ajuns Mihai Pintilii, Costin Curelea, Bogdan Costicea. De asemenea, Gigi Becali a anunțat că și Ionuț Luțu va ocupa o funcție în cadrul clubului, împreună cu Lukasz Szukala și Raul Rusescu.

Fostul internațional Basarab Panduru a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Lukasz Szukala și a lui Raul Rusescu, noii angajați de la FCSB. Cu toate acestea, fostul fotbalist nu înțelege care va fi rolul celor doi la clubul patronat de Gigi Becali.

Raul Rusescu va fi conducătorul academiei roș-albaștrilor, în timp ce Lukasz Szukala va ocupa postul de director sportiv, loc lăsat liber de Florin Cernat. În același timp, Gigi Becali a declarat în cadrul unei conferințe de presă faptul că prima sarcină importantă a celor doi va fi să găsească fotbaliști pentru perioada de mercato de iarnă, lucru ce l-a surprins pe Basarab Panduru.

”În prima parte am înțeles că sunt scouteri, și Szukala și Rusescu. După aia am văzut că mâine (n.r. - azi) e prezentare, că Rusescu va fi șef la Academie, iar Szukala, team-manager. Acum ce înseamnă team-manager.. să te uiți la jucători.. Nu știu ce înseamnă team-manager! Ce face un team-manager? Te uiți la jucători, că așa a zis, nu? Ce faci tu? 'Nu faci nimic! Atunci uită-te la jucători de dimineață până seara'.

Mi se pare că sunt doi oameni ca lumea. Rusescu a început și el meseria de expert și a făcut-o destul de bine, are opinii, s-a situat destul de bine. A părut serios, vezi progres. Szukala mi s-a părut întotdeauna un om foarte serios. E liniștit așa”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.