"Jucatorii ar trebuia sa puna stop!" Dica, declaratii ULUITOARE despre dezastrul de la FCSB: "Treaba ta ca jucator e sa te antrezi si atat!" Situatia care ar putea schimba totul

Nicolae Dica a vorbit despre situatia de la FCSB si transmite un mesaj clar jucatorilor.

FCSB se afla la cel mai slab sezon din istorie. Se afla pe locul 11 in clasament dupa 8 etape cu doar 7 puncte acumulate. Fostul antrenor al celor de la FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre situatia ros-albastrilor si sustine ca sunt unii jucatori care au conversatii zilnice cu Gigi Becali, caruia ii povestesc tot ceea ce se intampla la echipa. Dica mai spune ca jucatorii sunt cei care ar trebui sa puna punct acestui obicei si sa nu mai vorbeasca cu Becali.

"A zis Gigi Becali ca nu vrea sa puna stop conversatiilor cu jucatorii. Nu trebuia sa puna stop patronul, ci jucatorii. Ca jucator, trebuie sa ii spui patronului:'treaba mea e sa antrenez, sa joc si atat. Nu sa vorbesc si sa imi dau cu parerea despre x, y, z'. Asa am facut cand intrebat despre un antrenor cand eram jucator la Steaua. Am spus ca nu ma bag, ca nu e treaba mea", a declarat Nicolae Dica, la Telekomsport.

FCSB a anuntat obiectivul pentru acest sezon



Avand in vedere situatia in care se afla ros-albastri in acest moment, obiectivul ramane principal este accederea in play-off.

"Noul obiectiv al nostru este unul corect. Accdederea in play-off-ul Ligii 1, precum si una dintre fazele superioare ale Cupei Romaniei. Tot timpul Cupa Romaniei a fost un obiectiv important pentru Steaua, dar acum o vom trata si mai atent.

Cupa Romaniei e un obiectiv important, dar si calificarea in play-off conteaza foarte mult. Dupa care vom avea timp si pentru a ataca locurile superioare. Asta, pentru ca trebuie sa tinem cont de locul nostru actual", a declarat Narcis Raducan la DigiSport.