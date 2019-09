Nici n-a ajuns bine la FCSB si poate sa plece! O echipa din Anglia il vrea pe omul adus de Becali sa resusciteze echipa

Bozhidar Chorbadzhiyski e dorit de o echipa din Anglia!

Bulgarul Chorbadzhiyski e surpriza din aceasta vara de la FCSB, fundas imprumutat de vicecampioni de la TSKA Sofia pana in iarna pentru 50.000 de euro. Becali are clauza de transfer definitiv de 450.000 de euro, insa primele meciuri nu au fost incurajatoare, bulgarul fiind eliminat la debut.

Daca va dori sa-l cumpere, Becali va avea competitie din partea unui club din Anglia. Middlesborough in monitorizeaza pe Chorbadzhiyski si este interesata de transferul sau, scrie Telekom. Englezii din liga a doua il vor monitoriza pe jucator pana in iarna, cand vor lua o decizie. In acest timp, Chorbadzhiyski va incerca sa se impuna in echipa celor de la FCSB, care a avut probleme mari in aparare in acest inceput de sezon.

1,3 milioane euro e cota lui Bozhidar Chorbadzhiyski pe transfermarkt.de

El a jucat 22 de meciuri in sezonul trecut la TSKA si a marcat un gol.