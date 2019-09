FCSB schimba planul in acest sezon: "Trebuie sa tinem cont de locul nostru actual!" Situatie inedita la echipa lui Becali

FCSB a trecut printr-un moment neobisnuit in acest start de sezon.

Echipa lui Gigi Becali a ocupat ultimul loc in clasamentul Ligii 1 dupa etapa a 7-a.

Chiar daca acum, dupa victoria 2-1 cu Viitorul, a scapat de aceasta pozitie rusinoasa, situatia nu e deloc buna, iar obiectivele stelistilor s-au schimbat fata de situatia de dinaintea startului de sezon.

Narcis Raducan a vorbit despre ce-si doresc acum oficialii clubului, avand in vedere ca FCSB a strans deja cinci victorii. Accederea in play-off si calificarea in fazele superioare ale Cupei Romaniei.

"Noul obiectiv al nostru este unul corect. Accdederea in play-off-ul Ligii 1, precum si una dintre fazele superioare ale Cupei Romaniei. Tot timpul Cupa Romaniei a fost un obiectiv important pentru Steaua, dar acum o vom trata si mai atent.

Cupa Romaniei e un obiectiv important, dar si calificarea in play-off conteaza foarte mult. Dupa care vom avea timp si pentru a ataca locurile superioare. Asta, pentru ca trebuie sa tinem cont de locul nostru actual", a declarat Narcis Raducan la DigiSport.