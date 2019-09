Motivele pentru care Sumudica a refuzat FCSB: "Nu vreau sa divulg unele probleme de acolo!" Ce spune despre implicarea lui Becali la echipa

Marius Sumudica ramane visul interzis pentru Gigi Becali.

Mihai Stoica a dezvaluit ca a avut unele discutii cu Marius Sumudica in incercarea de a-l convinge sa vina la FCSB. Problemele cu care se confrunta echipa, precum si modul in care Gigi Becali intelege sa conduca clubul l-au determinat pe Sumudica sa spuna "pas" vicecampioanei.

Sumudica a lasat de inteles ca exista si unele probleme in staff-ul tehnic si administrativ de la FCSB, fara insa a oferi detalii despre situatia tensionata din cadrul echipei.

"La Steaua este o situatie delicata, la care, cel mai probabil, schimbarile dese de antrenor nu au facut deloc bine, pentru ca au dus la aceasta degringolada. Chiar daca toata lumea zice ca Gigi Becali decide tot, Gigi Becali face, eu v-am mai spus ca antrenamentele saptamanale nu le face Gigi Becali. Cand fiecare antrenor vine cu cate o idee, cu cate o filosofie de joc, de antrenament, e greu pentru jucatori sa puna asa repede in practica. Plus ca trebuie sa existe o relatie buna de colaborare intre antrenorul principal, cel secund, chiar si cu doctorul. Nu vreau sa divulg unele probleme de acolo, pentru ca nu exista relatii foarte bune in staff, exista o fisura practic. Si cand vine un antrenor nou asa repede, e dificil sa obtii rezultate. Nu e usor sa treci asa repede, de la mentalitatea unui antrenor la alta", a declarat Marius Sumudica la DigiSport.